自由共和國》林修民／請珍惜台灣人民 在國際貿易與旅遊的共同努力成果

負有為黨監控所有言論的任務生產通訊設備當中，華為更是主要的供應者，這也是美國將其排除在乾淨網路的原因。圖為一名男子在中國上海華為專賣店查看華為 Mate 60 新機。（路透檔案照）

林修民／科技專欄作家

彭博社（Bloomberg News）日前報導稱，有四家台灣科技公司疑似協助華為在深圳設立晶片廠，若合作內容涉及半導體技術與設備，恐違反美國制裁規定。遭點名的台灣廠商澄清僅協助華為工廠的裝潢與廢水處理等工程，並未違反美方規定。經濟部長王美花則表示，已開啟行政調查，並發函要求四家企業說明。

半導體製造整個體系要有優秀產出，除了核心本身半導體晶片前端（FEOF）與後端（BEOF）流程外，工廠的基礎建設（Infrastructure）如裝潢管線的配置配合也是功不可沒，不好的管線配置，甚至有可能會影響整個晶片製造管線（Pipeline）效率。這就是為什麼需要有專業的半導體供應商，甚至在台積電赴美建廠時，還需要這些專業的供應商共同赴美，如果只是一般簡單的水電裝潢，那在美國當地尋找供應商就好，有必要特地找他們飛過太平洋嗎？難道美國當地完全沒人懂水電裝潢？

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半導體工廠的營業秘密

保護半導體研發成果除大家耳熟能詳的專利外，另一個重要的武器就是營業秘密。甚至對半導體的製造工廠而言，營業秘密重要性甚至還要超過專利。什麼是半導體的營業秘密？ 就如同近日台灣國造潛艦遭某立委洩漏給國外一樣，只要是不屬於你業務內容，打探、複製就有可能觸犯了違反營業秘密，換言之、即使是佈置氣體、水等供應管線位置等無關晶片製造流程的過程來使得晶片製造流程更有效率，就是屬於該廠商營業秘密保護的範疇。

華為是甚麼公司？

在中國，所有公司都必須服從中國共產黨的指示，所有一定程度的公司都須設有黨部接受黨的指導，尤其是關於生產通訊言論裝備的公司，更是黨牢牢控制的對象。負有為黨監控所有言論的任務生產通訊設備當中，華為更是主要的供應者，這也是美國將其排除在乾淨網路的原因。而主要會被美國列在實體清單中的公司通常的原因就是美國認為其屬於解放軍應用領域。

而如果把台灣四家半導體供應商供應華為製造晶片乙事，換成台灣公司供應解放軍軍營裝潢或是碉堡水電建設等不涉及武器製造來比喻，不知台灣人觀感如何？ 或是當哈瑪斯恐怖攻擊以色列，國外以色列人紛紛改票回國時卻看到以色列公司在幫哈瑪斯團體建築營地水電設施，以色列人會怎麼看這些幫助哈瑪斯的以色列公司？

在台灣還沒有加入美國免簽計畫（Visa Waiver Program/VWP），也就是使用ESTA電子簽證時，筆者就曾經現場聽過外貿產業先進公開呼籲台灣廠商應該好好遵守外貿相關法規，以免影響台美免簽活動的進行。確實、台灣護照之所以可以免簽通行世界上許多國家，靠著就是台灣人擁有高道德的素質，不會製造當地政府的困擾，我們應該更加珍惜全體國人共同努力的成果。

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