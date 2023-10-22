自由共和國》劉佩真／盤點國內半導體業的政策挹注方向與態勢

盤點現行國內政府對於半導體相關作法，除了台版晶片法案外，主要包括晶片設計與半導體產業推動方案、人工智慧政策的推動、「晶創台灣計畫」。示意圖。（中央社資料照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

盤點現行國內政府對於半導體相關作法，除了台版晶片法案外，主要包括晶片設計與半導體產業推動方案、人工智慧政策的推動（如AI研發平台、AI創新研究中心、智慧機器人創新基地、半導體射月計畫等）、「晶創台灣計畫」。其中國科會提出的「晶創台灣計畫」，是以IC設計的人才培育跟國際連結，朝向更多的產品和系統來發展，此由國科會編列九十億元預算，國發基金編列六十億元預算，總共一五○億元，未來每年也都將編列預算，推動我國IC設計發展能量，等同「晶創台灣計畫」除了新竹之外，也將高雄納入IC設計中心。顯然政策面的推動及未來的規劃方向，皆是支持台灣持續為全球第二大供應國地位的動能之一。

先前我國政府即提出晶片設計與半導體產業推動方案，以推動建構異質、跨業之高科技生態體系，並以前瞻科技、國際合作、在地鏈結等三大思維加以貫穿，藉此因應未來多元科技應用的需求

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若以我國於人工智慧在半導體業政策的推動來說，是採取小國大戰略的方式，即包括AI研發平台、AI創新研究中心、智慧機器人創新基地、半導體射月計畫等，事實上包括「AI晶片異質整合」、「AI系統軟體」，「類腦運算」及AI系統應用皆是研發的重點，期望從系統應用角度發展智慧裝置端AI晶片，連接 AIoT生態系，促進台灣成為全球AI創新研發基地與AI智慧系統輸出國。

政府應更強化南部半導體產業聚落與五大創新產業的合作關係，且擴大半導體多元創新應用、打造以使用者應用服務為主的生態體系、建立半導體整合技術平台亦是重點

由於半導體產業為國內產業創新的發展根本，且南部科學園區除了積體電路產業，亦有光電、精密機械、生技及綠能、航太工業等行業的協同發展，因此未來政府應可強化南部半導體聚落與其他產業創新的關聯，特別是半導體產業為創新產業研發計畫中重要的骨幹。此外，擴大半導體多元創新應用、打造以使用者應用服務為主的生態體系、建立半導體整合技術平台亦是重點，如AI、智慧車、資料中心、物聯網、智慧家庭、智慧城市、工業四．○、無人機、機器人、AR/VR等，此應是台灣半導體未來積極爭取的商機，屆時半導體業者需要更強的軟硬整合實力，或是建立半導體整合技術平台，藉此實現半導體多元創新應用的目標；甚至隨著新興科技領域的崛起，價值創造之關鍵已從產品功能及品牌行銷，轉換成以使用者應用服務為主的生態體系，半導體業也應以此為基礎來打造其生態體系。

若在晶片設計與半導體產業推動方案中加入成立半導體國家級投資基金，將可協助業者進行內部整併與對外購併、建立國際雙邊或多邊研發合作平台

在半導體產業出現贏者全拿的趨勢下，強強合作已是行業的主流，故未來台灣半導體業應藉由強強結盟來提升企業的營運綜效，並將目標放眼全球市場，以求將我國先進製程、高階封測、晶片設計的競爭優勢發揮至極致，而國內政府應可扮演協助推動整合者的角色，也就是在晶片設計與半導體產業推動方案中加入成立半導體國家級投資基金，亦不失為一個不錯的做法。政府可以投資的方式，協助我國半導體業進行內部整併與對外購併，半導體國家級投資基金亦可幫助國內半導體業者購併國際有技術的早期新創事業，特別是為搶進物聯網或其他新興的半導體領域，或使台灣半導體業者可掌握下一世代新興記憶體的商機，另外也可藉由進行國外企業的投資或整併，來建立其與國內企業的策略聯盟。甚至未來亦可藉由半導體國家級投資基金建立國際雙邊或多邊研發合作平台，以擴大台灣與國際研發資源之槓桿效應，促使台灣成為跨國開放創新之區域研發連結的重鎮。

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