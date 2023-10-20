自由廣場》國防被他當成兒戲

◎ 不謀

柯文哲日前在節目受訪，主持人提問，若當選總統，將如何追查國造潛艦？他居然口不擇言「我就把所有會議紀錄上網公開這樣就好了，敵人的敵人會幫我收拾他們。」，堂堂總統候選人居然如此藐視國防機密！

依據刑法第一○九條規定，洩漏或交付關於國防應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，構成外患罪，且該罪處罰未遂、預備及陰謀犯，最重得處十年以下有期徒刑。國造潛艦會議記錄不僅涉及國防秘密，更攸關臺灣與國際盟友間互助互信的外交關係，屬政府資訊公開法中應限制公開或不予提供的範圍。

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何況中共積極染指臺灣，一旦北京透過網路獲取臺灣國防機密，侵略臺灣的風險將大增。二○一六年柯文哲在台大醫訊受訪，曾說「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要我選。」如今柯是有相當聲量的總統候選人，如此粗糙草率的國防與外交態度，加上他和中共若有似無的連結，實在令人憂心，臺灣的未來能託付給這個人嗎？

總統對內統轄三軍；對外代表國家。守護主權不受侵犯是總統的基本要務，柯文哲的表現顯然不及格，他只會將臺灣推離和平，而面臨戰火的危險。反觀賴清德「民主要爭取，和平靠努力」的論述，提出以厚實國防來鞏固臺灣民主，更對潛艦國造持正向態度，備戰才能避戰；能戰方可止戰。

不能把國家交給視國防如兒戲的人，和平必須靠全民一起努力，臺灣應該交付給肯為和平奮鬥，值得信賴的人。

（作者是台南某教育單位行政人員）

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