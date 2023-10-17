晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》不負責任的政治組合肉

2023/10/17 05:30

◎ 陳桂蘭

總統選舉的藍白配問題，近來吵翻天。

曾任馬英九國策顧問的郝明義先生，在網路節目呼籲，千萬不要藍白合，因為那是成分不明的組合肉，出了問題找誰負責？

選舉重在候選人端出政策牛肉。藍白組合肉在這一局卻要假裝成原型肉，分明是在欺騙。說藍白配是組合肉，算客氣。證之諸多事實，藍白配更適合看成政治渣男與垃圾的分贓組合。

說是政治渣男與垃圾，不冤枉。眾人皆知柯文哲愛恣意罵人，所謂「垃圾不分藍綠」一天到晚掛在嘴上，可證國民黨是柯口中的垃圾。柯也說過，蚊子、蟑螂、國民黨是他個人最高級別的三樣討厭。

至於政治渣男，網路上早已公開將此頭銜頒給了柯文哲。咸認古今天下唯柯堪配此封號。

社會通識將隨意玩弄伴侶情感的男人定義為渣男。推理到政治渣男，就是恣意耍弄支持者熱情的男性政客。渣男的行為有其特徵，諸如：自以為是、極端自私、欺騙、不負責任、有錯永遠怪別人。其中屬充分且必要的條件，就是「欺騙」。

對照柯文哲從政以來的行徑，擅用一個接一個的謊言耍弄，當你還來不及辨識其言真假時，下一個以假亂真的狂言又已出現。要等到很久很久以後，當某個謊言被識破，支持者才恍然大悟原來被他騙了。然後他還會回過頭譏笑，誰叫你這麼笨！所以，柯文哲口中那位二二八受難者的祖父，其過世竟有四種版本。柯的政治信仰可以從墨綠台獨無縫接軌到與紅色中共兩岸一家親。

吵藍白配，須體認到民主體制，除藉由定期選舉的政黨競爭來求進步，更需靠著做錯、做不好下台的責任政治來維繫。因此，民主政治也稱責任政治。如今政治渣男要和垃圾黨搭檔選總統！萬一選上出問題，究竟要找渣男負責？還是找垃圾負責？

（作者是日語教師、日文翻譯）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書