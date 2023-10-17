自由廣場》不負責任的政治組合肉

◎ 陳桂蘭

總統選舉的藍白配問題，近來吵翻天。

曾任馬英九國策顧問的郝明義先生，在網路節目呼籲，千萬不要藍白合，因為那是成分不明的組合肉，出了問題找誰負責？

選舉重在候選人端出政策牛肉。藍白組合肉在這一局卻要假裝成原型肉，分明是在欺騙。說藍白配是組合肉，算客氣。證之諸多事實，藍白配更適合看成政治渣男與垃圾的分贓組合。

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說是政治渣男與垃圾，不冤枉。眾人皆知柯文哲愛恣意罵人，所謂「垃圾不分藍綠」一天到晚掛在嘴上，可證國民黨是柯口中的垃圾。柯也說過，蚊子、蟑螂、國民黨是他個人最高級別的三樣討厭。

至於政治渣男，網路上早已公開將此頭銜頒給了柯文哲。咸認古今天下唯柯堪配此封號。

社會通識將隨意玩弄伴侶情感的男人定義為渣男。推理到政治渣男，就是恣意耍弄支持者熱情的男性政客。渣男的行為有其特徵，諸如：自以為是、極端自私、欺騙、不負責任、有錯永遠怪別人。其中屬充分且必要的條件，就是「欺騙」。

對照柯文哲從政以來的行徑，擅用一個接一個的謊言耍弄，當你還來不及辨識其言真假時，下一個以假亂真的狂言又已出現。要等到很久很久以後，當某個謊言被識破，支持者才恍然大悟原來被他騙了。然後他還會回過頭譏笑，誰叫你這麼笨！所以，柯文哲口中那位二二八受難者的祖父，其過世竟有四種版本。柯的政治信仰可以從墨綠台獨無縫接軌到與紅色中共兩岸一家親。

吵藍白配，須體認到民主體制，除藉由定期選舉的政黨競爭來求進步，更需靠著做錯、做不好下台的責任政治來維繫。因此，民主政治也稱責任政治。如今政治渣男要和垃圾黨搭檔選總統！萬一選上出問題，究竟要找渣男負責？還是找垃圾負責？

（作者是日語教師、日文翻譯）

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