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自由廣場》（李筱峰專欄）與赤藍啟開對話

2023/10/17 05:30

◎ 李筱峰

人類號稱「萬物之靈」，至今竟還迷信用戰爭手段解決紛爭。他們竟然無法理解，戰爭只會讓問題更複雜、惡化！普丁、哈瑪斯發動武力，究竟是在解決問題，還是製造更多問題？值得正在對台灣虎視眈眈的習近平深省！

偏偏台灣內部的藍營政客，不去勸習近平勿以武力威脅台灣，反而辱罵台灣政府在挑釁，要我們「要對話，不要對立」。

我們不願意對話嗎？所有綠營政黨（民進黨、台聯、台灣基進…）及其選民，誰不想對話？只怕習近平們不肯聽罷了！要不然，我簡單提幾個問題，請習近平們跟我們對話：

「你們老是說，台灣自古即為中國不可分割的一部分。既然如此，台灣史上第一個設官統治台灣的，為何不是中國，而是荷蘭？況且荷蘭來台，又是明朝政府與荷蘭訂約同意的。」

「你們說台灣不接受『統一』是在分裂國土，請問你們是根據哪個國際條約擁有台灣主權？開羅宣言嗎？抱歉，那不具國際條約效力！舊金山和約嗎？抱歉！該約只要求日本放棄台灣主權，沒有言明台灣領土歸屬。」

「你們指責我們是『分離主義』，可是自從貴國建國至今，七十多年來台灣不曾被中華人民共和國統轄過一分鐘。既然不曾被你們統治過，何須分離？未曾結婚，怎麼怪我們要離婚？」

「你們要用解放軍『解放』我們，按『解放』的意思是要讓不自由者獲得自由，讓被壓迫者不再被壓迫。但是我們台灣的自由度有九四分，你們只有九分（Freedom House評比），你們嫌我們九四分太低，要由你們九分的來解放嗎？再說，在「世界上最適宜居住的國家」排行（根據英國網路調查公司）台灣榮獲第一；在「世界幸福報告」排名（聯合國2022統計）台灣居第廿六名（東亞第一），貴國排第七二名。你們嫌我們廿六名的名次太後，該由你們七二名的來解放嗎？」

要和中共對話的還很多，篇幅所限，留一點讓我也和台灣內部的藍營對話：

「我們希望台海雙邊能平等相待，建立兄弟之邦，為何是在挑釁、破壞和平？你們喊了卅八年的反攻大陸、消滅共匪，為何就不是在挑釁？」

「共機天天擾台，你們真的不認為那是挑釁嗎？」

「你們口口聲聲說要保衛中華民國，卻和消滅中華民國的中共站在一起，反而仇恨繼續使用中華民國國號的民進黨，為何？」

「你們既然背離了蔣介石的反共立場，那為何又反對中正紀念堂轉型？」

「從宇昌案、浩鼎案、高端案…到潛艦國造，你們百般誣陷、抹黑、造謠，設法重創台灣生技、國防，這些案件今已真相大白，你們毫無歉意嗎？」

「你們不能容忍台灣民選的本土政權，為何可以容忍『新疆』的集中營、『西藏』、香港被高壓？容忍無數蹂躪人權的案件？」

愛因斯坦說過：「Peace cannot be kept by force;it can only be achieved by understanding.（和平無法透過武力來解決，唯有透過理解才能達成。）赤藍的朋友願意理解嗎？

（作者是台北教育大學名譽教授）

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