自由廣場》（李筱峰專欄）與赤藍啟開對話

人類號稱「萬物之靈」,至今竟還迷信用戰爭手段解決紛爭。他們竟然無法理解,戰爭只會讓問題更複雜、惡化!普丁、哈瑪斯發動武力,究竟是在解決問題,還是製造更多問題?值得正在對台灣虎視眈眈的習近平深省!

偏偏台灣內部的藍營政客,不去勸習近平勿以武力威脅台灣,反而辱罵台灣政府在挑釁,要我們「要對話,不要對立」。

我們不願意對話嗎?所有綠營政黨(民進黨、台聯、台灣基進…)及其選民,誰不想對話?只怕習近平們不肯聽罷了!要不然,我簡單提幾個問題,請習近平們跟我們對話:

「你們老是說,台灣自古即為中國不可分割的一部分。既然如此,台灣史上第一個設官統治台灣的,為何不是中國,而是荷蘭?況且荷蘭來台,又是明朝政府與荷蘭訂約同意的。」

「你們說台灣不接受『統一』是在分裂國土,請問你們是根據哪個國際條約擁有台灣主權?開羅宣言嗎?抱歉,那不具國際條約效力!舊金山和約嗎?抱歉!該約只要求日本放棄台灣主權,沒有言明台灣領土歸屬。」

「你們指責我們是『分離主義』,可是自從貴國建國至今,七十多年來台灣不曾被中華人民共和國統轄過一分鐘。既然不曾被你們統治過,何須分離?未曾結婚,怎麼怪我們要離婚?」

「你們要用解放軍『解放』我們,按『解放』的意思是要讓不自由者獲得自由,讓被壓迫者不再被壓迫。但是我們台灣的自由度有九四分,你們只有九分(Freedom House評比),你們嫌我們九四分太低,要由你們九分的來解放嗎?再說,在「世界上最適宜居住的國家」排行(根據英國網路調查公司)台灣榮獲第一;在「世界幸福報告」排名(聯合國2022統計)台灣居第廿六名(東亞第一),貴國排第七二名。你們嫌我們廿六名的名次太後,該由你們七二名的來解放嗎?」

要和中共對話的還很多,篇幅所限,留一點讓我也和台灣內部的藍營對話:

「我們希望台海雙邊能平等相待,建立兄弟之邦,為何是在挑釁、破壞和平?你們喊了卅八年的反攻大陸、消滅共匪,為何就不是在挑釁?」

「共機天天擾台,你們真的不認為那是挑釁嗎?」

「你們口口聲聲說要保衛中華民國,卻和消滅中華民國的中共站在一起,反而仇恨繼續使用中華民國國號的民進黨,為何?」

「你們既然背離了蔣介石的反共立場,那為何又反對中正紀念堂轉型?」

「從宇昌案、浩鼎案、高端案…到潛艦國造,你們百般誣陷、抹黑、造謠,設法重創台灣生技、國防,這些案件今已真相大白,你們毫無歉意嗎?」

「你們不能容忍台灣民選的本土政權,為何可以容忍『新疆』的集中營、『西藏』、香港被高壓?容忍無數蹂躪人權的案件?」

愛因斯坦說過:「Peace cannot be kept by force;it can only be achieved by understanding.(和平無法透過武力來解決,唯有透過理解才能達成。)赤藍的朋友願意理解嗎?

(作者是台北教育大學名譽教授)

