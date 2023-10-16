自由廣場》不讓「謊言成真」 指控貪腐請拿出證據

◎ 林志翰

戈培爾，名噪一時的德國納粹政府宣傳部部長，僅憑著一張無懈可擊的嘴巴，就讓數千萬名德國群眾拚死效忠希特勒。他曾這樣說，只要眾口一致，咬定一個說詞，然後謊話講一千遍就會變成真的。

當國民黨立委鄭麗文在立院以「蔡政府執政發生這麼多貪瀆案件」質詢行政院長陳建仁時，陳揆妙答「林益世就是一個很好的例子」，打臉鄭想要羅織民進黨政府貪污的謊言。

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當馬政府時代的前內政部長李鴻源質疑「口罩國家隊」能賺取大額回扣，遭到經濟部要求拿出證據否則公開道歉時，李竟說他又不是政府，去哪拿證據？

當國民黨總統參選人侯友宜說到，他當警察看到壞蛋就想抓，看到「混蛋」就想辦，批執政黨弊案叢生，但遭追問所說的「混蛋」是指誰時，侯再度跳針。

到底誰貪污，誰是混蛋，在野黨試圖用戈培爾「謊言成真」的手法，大力將貪腐的形象抹在民進黨身上，卻完全提不出任何指控的證據。

國民黨罄竹難書的貪腐情事倒是洋洋灑灑。李朝卿在二○○五至二○一二年任南投縣縣長期間，涉及九六件回扣案、十五件收賄案，遭法院判刑四五○年又四個月；林益世曾官拜國民黨副主席與政院秘書長，在二○一○年任立委期間收取一九三萬美鈔現金的不當利益，二○一二年任政院秘書長時，又企圖強索八三○○萬元。

指控他人貪污卻提不出證據的「虛假指控」，試圖營造「謊言成真」的社會氛圍，八十年前的納粹手法可以得逞，但是民智已開的網路世代，這招還有用嗎？

當藍白合高喊下架貪腐的民進黨時，民眾真的別忘了，說著謊言、想要上架的政黨是什麼模樣！

（作者為國中教師）

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