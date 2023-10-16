自由廣場》以巴衝突 跨議題融入教育的啟示

◎ 劉永健

近日巴勒斯坦的伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯對以色列發動突襲，以國回神後也加以還擊，雙方俱遭重創，生命及財產損失無數，許多針對國防、國際關係等評論，對於以巴各有支持論點，但在中小學教育階段，學校及老師應如何就這件事情引導學生深入思考，或許是另一個可討論的方向。

首先就歷史觀點而言，中東地區自一九四八年以來，曾發生五次的中東戰爭，均是以色列與其他阿拉伯國間之間的戰爭，教師如果有足夠的時間，可以與學生討論其始末及對世界的影響，例如石油危機造成物價飛漲。

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其次是有關此次衝突，教師可由國際兩公約的觀點出發，與學生討論戰爭對平民人權的傷害及影響，由於我國早已簽署並制定兩公約，根據立法院資料，兩公約已成為我國國內法的一部分。但目前在中小學學校中，大多仍停留在宣導階段，一○八課綱中雖也有人權議題的融入，但未能夠深入討論，此次以巴衝突學生多已由各媒體管道中知悉，因此適時地融入相關議題的討論應有一定的效果。

最後是有關媒體識讀的教學，可讓學生由相關報導中分辨屬於支持以方或巴方，同時也可讓學生找出目前各影音平台中的評論或影片是否有剪接不實的地方，由於「Ｘ平台」目前也有許多學生使用，最近更有許多該平台充斥假新聞的報導，若能導向自主學習，更能夠讓學生了解事件始末及對世界影響。

就台灣而言，由早期原漢之爭到閩客械鬥，也多出自資源的爭奪，進行教學時，可引導學生回歸自身，思考早期的這些械鬥對於現今台灣文化的影響，諸如「鄭、施不通婚」的由來，最後可引導學生思考，戰後產生的難民移動與安置問題，相信會是很好的國際教育教材。

（作者為教育人員）

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