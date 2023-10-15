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自由廣場》藍先生與白小姐的婚前協議

2023/10/15 05:30

◎ 袁冰凝

藍先生（國民黨）與白小姐（民眾黨）在政治圈原本都各自擁有一片天，最近為了壯大政治勢力，決定共組家庭，於是先進行婚前協議，以保障婚後雙方的權益。

藍先生：「結婚後，我想當戶長（總統）」。

白小姐：「不公平啦！我現在的收入並不比你差（藍白民調陷入拉鋸戰），戶長（總統）應該讓我當才對」。

藍先生：「以我的家世背景（百年大黨），結婚後不當戶長（總統），一定會遭人訕笑，我會很沒面子」。

白小姐：「………，那先談別的議題好了」。

藍先生：「白小姐，妳前段婚姻所生的小孩（不分區立委），在我們結婚後，都改姓藍好了，還有以後我們所生的小孩（區域立委），也一律都姓藍從父姓」。

白小姐：「現在是什麼時代了，不要再有父權思想，我那姓白從母姓的孩子，當然要繼續姓白，以延續白家血脈（防止民眾黨不分區立委席次歸零，及遭國民黨併黨或滅黨）」。

藍先生：「白小姐，許多政治圈的親朋好友都看好我們倆這樁婚姻，不但郎才女貌且理念也相近，將來我當戶長（總統）之後，絕對讓妳吃香喝辣（政治分贓），好命過一生，嫁給我吧！」。

白小姐：「可是……藍先生，你開出的條件，怎麼讓我感覺好像賠了夫人又折兵？（沒當正的總統且喪失不分區立委席次）」。

（作者為法務人員）

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