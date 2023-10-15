晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》郝明義／台灣的未來在海洋

2023/10/15 05:30

《臺灣的未來在海洋》書影（取自誠品線上）

郝明義／大塊文化董事長

前言

一、

八年前，介於太陽花運動之後和二○一六年大選之間，我寫了一本書：《如果台灣的四周是海洋》。接著在大選結束後，我又寫了《大航海時刻》，總結那兩年我對當時社會氛圍的觀察和體會。

之所以敢又脫離過去在閱讀、文化領域的書寫，開始寫起涉及政經和社會的課題，不是因為覺得有了什麼評論的能力，而是我急於想把那段時間的觀察心得趕快和大家分享。

我看到了一個景象：台灣的社會環境，正在由陸地轉為海洋；新一代年輕人的思維和價值觀也由陸地轉為海洋，對過去世代產生巨大衝擊。

本來，隨著社會的前進，每個不同的年齡世代置身的環境不同，思維和價值觀也就會有所差別。儘管有差別，但是前後世代之間又總有些承接的脈絡。直到某個時間點上環境產生劇變，景貌徹底不同，新一代人的思維和價值觀跟著異變，就別先前的脈絡。雖然仍是一代之隔，彼此卻是陸海相對了。

二○一六年前後我看到的情況就是如此。

國民政府來台灣的幾十年間，先前一代代人置身的社會環境儘管有變化，很像是高山、丘陵、平原的不同，再怎麼變化還都是陸地景貌，適用在陸地生存的思維。

而太陽花運動前後，是一九八七年解嚴那年出生的年輕人長大成年的時候。隨著政治、經濟、兩岸關係、科技、媒體及國際情勢都出現劇變，他們已經置身有異於過去的海洋環境，也發展出屬於海洋的思維和價值觀。

陸地思維，講究穩定，習慣於避免震動。陸地的價值觀，重視秩序、權威、由上而下的分配。

海洋思維，必須習慣於風浪的波動，把波動化為前進的助力。海洋的價值觀，重視自由、個人意志、公平透明的分配。

陸地思維裡的海洋，是隔斷大陸的分界，充滿風急浪高的危險。

海洋思維裡的海洋，是連接世界的通路，充滿乘風快意的機會。

最關鍵的，陸地思維注重與中國的聯結，海洋思維重視台灣本土意識。

當然，在陸地環境成長的世代裡，也有人長於海洋思維，在海洋環境成長的世代裡，也有人長於陸地思維，但這不妨礙以解嚴那年為分界線，劃出前後世代不同的思維。

台灣海洋思維的年輕世代，就這樣一路參與反媒體壟斷、反大埔、紀念洪仲丘，終於策動三一八學運。

當時民進黨和國民黨的掌權者都成長於陸地時代，但民進黨知道如何一路聯結海洋思維的年輕人，而國民黨卻一路驅趕他們站到自己的對立面，並堅持要在海裡蹲馬步、練鉛球，結果後來大家都知道。

我震撼於台灣這種劃時代的轉變，寫出來是為了和大家分享，也當作自己接下來觀察、思考的基點。

二、

八年後再寫這本《臺灣的未來在海洋》，起因是我看到二○二四年總統大選出現一些特殊現象。

雖然每一次選舉都有自己的特殊現象，但這一次還是有不同的特殊。

首先，因為「新時代」。綜合了疫情三年加解封、俄烏戰爭、新AI登場，還有中共對台灣日益升高的軍事威脅等各種新變數，這個時代背景的本身就把我們帶入風浪更為險惡的海洋。

而各個總統候選人，以及各方陣營支持者之間的互動，讓我看到許多或是和海洋思維相衝突，或是逆行回陸地思維。

而解嚴時刻出生的年輕人，在八年前代表和陸地思維最對立的那一代，現在成了代表和陸地世代最接近的一代；更後來，在進入二十一世紀才出生的年輕人，出現了對照更巨大的海洋思維。儘管同在海洋裡，深淺不同水域裡的年輕世代之對比，落差可能不小於陸海之間的差異。譬如，今天二十歲上下的人很多已經不知道太陽花運動為何物。

而這些更深海域裡年輕世代和政治人物的互動方式，又是前所未見。

我把這些讓人眼花撩亂的現象簡稱為「迷霧」。

另一方面，中華民國自從有總統直選以來，每一次總統大選在枱面上的候選人之外，都還有另一個候選人：中共。只是不同時期的階段，這位候選人使用的工具不同。

早期在李登輝、陳水扁時代，中共參與台灣選舉使用的工具是砲彈；到馬英九時代是銀彈；到今天，是綜合了砲彈加銀彈，外加新的戰線：認知戰。

在認知戰裡，連臉書都算是老舊媒體。各種新科技、新演算法、新媒體綜合出的認知戰，無處不在、無時不在；變化出的形貌，代理人、共鳴者也無所不有。

認知戰的目的就是要用一些似是而非的說法，誤導方向，所以我把認知戰比喻為用心設計的「煙霧」。

這次大選，煙霧的濃度、廣度及方向，都和砲彈加銀彈結合出前所未見的強度。身為一個公民，我想看穿瀰漫的迷霧和煙霧，發現有哪些被隱藏或淹沒，但真正值得關注的重要課題；也想知道在風高浪急中該有哪些調整和準備，前行的方向在哪裡。

所以我除了訪問八年前寫那兩本書的時候見過的許多人之外，也訪問了近年來新認識的一些人，希望從大家不同位置交叉的雷達和探照燈中，整理頭緒。

很慶幸。在訪問、整理，並不斷對照出發基點的過程中的許多問題找到解答，也更驚奇於許多意外的發現。

固然有些問題的巨大和糾葛影響出乎意料，但也有些解答的方向出乎意料令人鼓舞。而我想在這個特殊時刻把我所知道的寫出來給大家參考，以供大家共同繼續探索。

三、

這本書共有四個部份。

第一部份，「迷霧」。

主要分析二〇二四大選民進黨、國民黨、柯文哲及郭台銘四組人馬各自的條件及呈現的問題。

因為世代差異如此急劇，沒多久前的事也容易被遺忘，因此我寫目前的現象，也整理過去埋下的根源。

民進黨從前瞻計畫談起。國民黨從廢止動員戡亂條例談起。柯文哲從他怎麼撿到槍談起。郭台銘從一篇寫他的文章談起。

我希望讀者看過這個部份之後，能有新的角度看待二○二四年大選，不必焦慮，並可以做些為國家，為自己做些更長遠的準備。

第二部份，是「煙霧」。

我從一位完全意想不到也是對岸認知戰共鳴者的女士談起，整理了一些常見的認知戰煙霧。

我希望能說得清這些煙霧是怎麼來的，作用是什麼，以及一個理性的人可以如何吹散煙霧。

如果只聽得進自己喜愛的政治人物，如果只仰賴政治人物決定未來，我們就容易成為販賣恐懼與仇恨者的買家。何況其中還有對岸認知戰發生作用的時候。

在國家安全上，我們每個人都需要保持清醒。

第三部份，是「大象」。

台灣社會有許多被迷霧和煙霧隱藏的緊要課題。在不同的人眼裡，有不同的優先順序。我只談自己最關心也覺得最緊急的三個與年輕人相關的課題。

之所以用「大象」來形容，一方面是這三個課題像是房間裡的大象，人人視若睹；另一方面是因為這三個課題的根源，都在於台灣過去陸地思維，是屬於陸地的 巨獸。這三個課題，影響他們的居住、工作，以及對世界的認知。

我看到在更深的海洋環境裡出生的年輕世代的掙扎，他們和陸地世代與思維的衝突、被剝奪的公民權利，對未來的茫然，以及遭受特定政治人物的操弄。目前我們已經看到很多洶湧波濤，如果再不面對，未來海裡的翻騰勢必更險惡。

第四部份，是「海洋」。

八年前，我得知台灣的四周雖然都是海，但卻是無魚之海。八年後，這次訪談中發現情況更嚴重。

但我意外又欣喜地，聽到讓海洋復生的方法也是很簡便，甚至在看似緩慢中可以很快速。而海洋復生的方法可以啟發民主社會許多其他運作的思考。

因此我在第四部寫如何以海洋思維重新看待今天的處境：如何從風高浪急中看出台灣面對全世界前所未有的機會、如何改革社會固有的陸地思維，以及如何看出未來的希望，還有每個人自己該有的準備，如何務實地一寸寸實現理想。

這樣我們就不必為風浪的起伏而恐懼，而會乘風破浪，航向更廣闊的天地。

又因為我相信以這本書當個基點，我們要共同創造更美好的未來的話，一定需要更多讀者的參與，所以在書的最後也有一章是留給讀者自己書寫的。也很歡迎大家以這些意見與我討論。

我們一起共同探索挑戰和希望。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書