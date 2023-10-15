自由共和國》郝明義／台灣的未來在海洋

《臺灣的未來在海洋》書影（取自誠品線上）

郝明義／大塊文化董事長

前言

一、

八年前，介於太陽花運動之後和二○一六年大選之間，我寫了一本書：《如果台灣的四周是海洋》。接著在大選結束後，我又寫了《大航海時刻》，總結那兩年我對當時社會氛圍的觀察和體會。

之所以敢又脫離過去在閱讀、文化領域的書寫，開始寫起涉及政經和社會的課題，不是因為覺得有了什麼評論的能力，而是我急於想把那段時間的觀察心得趕快和大家分享。

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我看到了一個景象：台灣的社會環境，正在由陸地轉為海洋；新一代年輕人的思維和價值觀也由陸地轉為海洋，對過去世代產生巨大衝擊。

本來，隨著社會的前進，每個不同的年齡世代置身的環境不同，思維和價值觀也就會有所差別。儘管有差別，但是前後世代之間又總有些承接的脈絡。直到某個時間點上環境產生劇變，景貌徹底不同，新一代人的思維和價值觀跟著異變，就別先前的脈絡。雖然仍是一代之隔，彼此卻是陸海相對了。

二○一六年前後我看到的情況就是如此。

國民政府來台灣的幾十年間，先前一代代人置身的社會環境儘管有變化，很像是高山、丘陵、平原的不同，再怎麼變化還都是陸地景貌，適用在陸地生存的思維。

而太陽花運動前後，是一九八七年解嚴那年出生的年輕人長大成年的時候。隨著政治、經濟、兩岸關係、科技、媒體及國際情勢都出現劇變，他們已經置身有異於過去的海洋環境，也發展出屬於海洋的思維和價值觀。

陸地思維，講究穩定，習慣於避免震動。陸地的價值觀，重視秩序、權威、由上而下的分配。

海洋思維，必須習慣於風浪的波動，把波動化為前進的助力。海洋的價值觀，重視自由、個人意志、公平透明的分配。

陸地思維裡的海洋，是隔斷大陸的分界，充滿風急浪高的危險。

海洋思維裡的海洋，是連接世界的通路，充滿乘風快意的機會。

最關鍵的，陸地思維注重與中國的聯結，海洋思維重視台灣本土意識。

當然，在陸地環境成長的世代裡，也有人長於海洋思維，在海洋環境成長的世代裡，也有人長於陸地思維，但這不妨礙以解嚴那年為分界線，劃出前後世代不同的思維。

台灣海洋思維的年輕世代，就這樣一路參與反媒體壟斷、反大埔、紀念洪仲丘，終於策動三一八學運。

當時民進黨和國民黨的掌權者都成長於陸地時代，但民進黨知道如何一路聯結海洋思維的年輕人，而國民黨卻一路驅趕他們站到自己的對立面，並堅持要在海裡蹲馬步、練鉛球，結果後來大家都知道。

我震撼於台灣這種劃時代的轉變，寫出來是為了和大家分享，也當作自己接下來觀察、思考的基點。

二、

八年後再寫這本《臺灣的未來在海洋》，起因是我看到二○二四年總統大選出現一些特殊現象。

雖然每一次選舉都有自己的特殊現象，但這一次還是有不同的特殊。

首先，因為「新時代」。綜合了疫情三年加解封、俄烏戰爭、新AI登場，還有中共對台灣日益升高的軍事威脅等各種新變數，這個時代背景的本身就把我們帶入風浪更為險惡的海洋。

而各個總統候選人，以及各方陣營支持者之間的互動，讓我看到許多或是和海洋思維相衝突，或是逆行回陸地思維。

而解嚴時刻出生的年輕人，在八年前代表和陸地思維最對立的那一代，現在成了代表和陸地世代最接近的一代；更後來，在進入二十一世紀才出生的年輕人，出現了對照更巨大的海洋思維。儘管同在海洋裡，深淺不同水域裡的年輕世代之對比，落差可能不小於陸海之間的差異。譬如，今天二十歲上下的人很多已經不知道太陽花運動為何物。

而這些更深海域裡年輕世代和政治人物的互動方式，又是前所未見。

我把這些讓人眼花撩亂的現象簡稱為「迷霧」。

另一方面，中華民國自從有總統直選以來，每一次總統大選在枱面上的候選人之外，都還有另一個候選人：中共。只是不同時期的階段，這位候選人使用的工具不同。

早期在李登輝、陳水扁時代，中共參與台灣選舉使用的工具是砲彈；到馬英九時代是銀彈；到今天，是綜合了砲彈加銀彈，外加新的戰線：認知戰。

在認知戰裡，連臉書都算是老舊媒體。各種新科技、新演算法、新媒體綜合出的認知戰，無處不在、無時不在；變化出的形貌，代理人、共鳴者也無所不有。

認知戰的目的就是要用一些似是而非的說法，誤導方向，所以我把認知戰比喻為用心設計的「煙霧」。

這次大選，煙霧的濃度、廣度及方向，都和砲彈加銀彈結合出前所未見的強度。身為一個公民，我想看穿瀰漫的迷霧和煙霧，發現有哪些被隱藏或淹沒，但真正值得關注的重要課題；也想知道在風高浪急中該有哪些調整和準備，前行的方向在哪裡。

所以我除了訪問八年前寫那兩本書的時候見過的許多人之外，也訪問了近年來新認識的一些人，希望從大家不同位置交叉的雷達和探照燈中，整理頭緒。

很慶幸。在訪問、整理，並不斷對照出發基點的過程中的許多問題找到解答，也更驚奇於許多意外的發現。

固然有些問題的巨大和糾葛影響出乎意料，但也有些解答的方向出乎意料令人鼓舞。而我想在這個特殊時刻把我所知道的寫出來給大家參考，以供大家共同繼續探索。

三、

這本書共有四個部份。

第一部份，「迷霧」。

主要分析二〇二四大選民進黨、國民黨、柯文哲及郭台銘四組人馬各自的條件及呈現的問題。

因為世代差異如此急劇，沒多久前的事也容易被遺忘，因此我寫目前的現象，也整理過去埋下的根源。

民進黨從前瞻計畫談起。國民黨從廢止動員戡亂條例談起。柯文哲從他怎麼撿到槍談起。郭台銘從一篇寫他的文章談起。

我希望讀者看過這個部份之後，能有新的角度看待二○二四年大選，不必焦慮，並可以做些為國家，為自己做些更長遠的準備。

第二部份，是「煙霧」。

我從一位完全意想不到也是對岸認知戰共鳴者的女士談起，整理了一些常見的認知戰煙霧。

我希望能說得清這些煙霧是怎麼來的，作用是什麼，以及一個理性的人可以如何吹散煙霧。

如果只聽得進自己喜愛的政治人物，如果只仰賴政治人物決定未來，我們就容易成為販賣恐懼與仇恨者的買家。何況其中還有對岸認知戰發生作用的時候。

在國家安全上，我們每個人都需要保持清醒。

第三部份，是「大象」。

台灣社會有許多被迷霧和煙霧隱藏的緊要課題。在不同的人眼裡，有不同的優先順序。我只談自己最關心也覺得最緊急的三個與年輕人相關的課題。

之所以用「大象」來形容，一方面是這三個課題像是房間裡的大象，人人視若睹；另一方面是因為這三個課題的根源，都在於台灣過去陸地思維，是屬於陸地的 巨獸。這三個課題，影響他們的居住、工作，以及對世界的認知。

我看到在更深的海洋環境裡出生的年輕世代的掙扎，他們和陸地世代與思維的衝突、被剝奪的公民權利，對未來的茫然，以及遭受特定政治人物的操弄。目前我們已經看到很多洶湧波濤，如果再不面對，未來海裡的翻騰勢必更險惡。

第四部份，是「海洋」。

八年前，我得知台灣的四周雖然都是海，但卻是無魚之海。八年後，這次訪談中發現情況更嚴重。

但我意外又欣喜地，聽到讓海洋復生的方法也是很簡便，甚至在看似緩慢中可以很快速。而海洋復生的方法可以啟發民主社會許多其他運作的思考。

因此我在第四部寫如何以海洋思維重新看待今天的處境：如何從風高浪急中看出台灣面對全世界前所未有的機會、如何改革社會固有的陸地思維，以及如何看出未來的希望，還有每個人自己該有的準備，如何務實地一寸寸實現理想。

這樣我們就不必為風浪的起伏而恐懼，而會乘風破浪，航向更廣闊的天地。

又因為我相信以這本書當個基點，我們要共同創造更美好的未來的話，一定需要更多讀者的參與，所以在書的最後也有一章是留給讀者自己書寫的。也很歡迎大家以這些意見與我討論。

我們一起共同探索挑戰和希望。

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