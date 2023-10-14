自由廣場》畜產會自有資金採購，不適用採購法

◎ 葉昱呈

國民黨立委吳怡玎日前質疑中央畜產會採購冷凍蛋液進口，未依照《政府採購法》規定辦理公開招標，筆者認為其對於法人採購規定有所誤解，謹就法規面分析如下：

首先，《政府採購法》第四條規定，法人『接受機關補助』辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用採購法之規定。但中央畜產會採購冷凍蛋液進口，並未接受農業部或其他機關之任何經費補助。

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其次，按《政府採購法》第五條規定，機關採購『委託法人代辦』者，適用採購法規定。其立法意旨是指受機關委託辦理採購之法人，因係執行政府預算，故仍應受採購法之規範。問題是，農業部並未以預算經費，委託中央畜產會代辦採購，換言之，中央畜產會亦未執行政府預算。

再者，有論者認為中央畜產會的經費不是來自政府嗎？怎會不適用採購法？事實上，依《畜牧法》第二十六條規定，中央畜產會設立之資金來源，包括中央主管機關編列預算捐助、畜牧團體捐助及其他捐贈。因此，中央畜產會之資金，部分來自農業部編列預算「捐助」，而所捐助之資金，屬於法人之自有資金。

綜上所述，中央畜產會(法人團體)係以自有資金辦理採購冷凍蛋液進口，其經費來源既非來自農業部補助，亦非由農業部以預算經費委託代辦採購，當然就不適用採購法。

（作者是公務員）

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