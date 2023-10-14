晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》慎防中國利用以巴衝突對台認知作戰

2023/10/14 05:30

◎ 吳樹民

哈馬斯經過縝密的籌畫、訓練，搭配認知作戰誤導以色列情報系統，同時在以國境內的多個不同地點發動恐怖攻擊。此次恐攻並非鎖定以國官方或軍事據點，而是對一般平民的居住、工作及遊憩場所進行無差別攻擊，不但造成無數平民死傷，更強擄上百人質，充作與以色列及其盟國談判的籌碼。

遭遇襲擊的以色列當然馬上展開反擊，封鎖加薩走廊，誓言全面掃蕩哈瑪斯。面對以軍的優勢武力，生活在加薩走廊的百萬巴勒斯坦人民，就成為哈瑪斯的人肉盾牌，以及打悲情牌的宣傳工具。

我們可以料想到，在以色列肅清哈瑪斯的軍事行動中，台灣媒體將會充斥如下的畫面：砲火四射的膠著戰事、從炸毀的殘礫中挖出青年的軀體、受槍砲聲驚嚇嚎啕不已的幼兒，以及倉皇避難流離失所的老婦人的哭喊……這樣的畫面再搭配記者充滿不捨之情的旁白，媒體受眾大概都容易獲取相同的暗示：一般人只想平常度日而不可得，仇恨、戰爭真是可怕又愚蠢！

然後，大眾會認為冤冤相報何時了，儘快恢復日常生活才是當務之急；只要是和平，無論甚麼形式的和平都比戰爭更好。然後，大眾會忽略了哈瑪斯是始作俑者的事實，而將輿論壓力轉嫁給拒絕和談的以色列。

中國對台的認知作戰系統，必然會利用此次以巴衝突，加強推播各種無俚頭的反戰言論，戰爭沒有贏家，和平才是王道、備戰就是挑釁、應該在「九二共識」的基礎上與中國建立互信、與中國簽訂「和平協議」比備戰更划算。更會在市井街頭及網路社群間散佈耳語，譴責民進黨「以戰謀獨」。最終的結論即是導向親中政黨的選舉訴求：「票投民進黨就是選擇戰爭」！

此次以巴衝突帶給台灣的真正啟示是，千萬不要低估敵人隨時想要侵犯的意圖及野心。和平無法依靠對方的善意來獲取，一紙和約從來只能防君子，不防小人，更何況要防的是經常出爾反爾的惡霸。戰火無情，沒有任何正常人會喜歡戰爭，期待戰爭，但我們惟有作好隨時應對戰爭的準備，才能真正嚇阻敵人一切莽動冒進。

真正的和平只能建立在自身堅韌的軍事實力，以及全民自我防衛的決心之上。

（作者是台灣國家聯盟總召集人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書