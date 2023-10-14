自由廣場》慎防中國利用以巴衝突對台認知作戰

◎ 吳樹民

哈馬斯經過縝密的籌畫、訓練，搭配認知作戰誤導以色列情報系統，同時在以國境內的多個不同地點發動恐怖攻擊。此次恐攻並非鎖定以國官方或軍事據點，而是對一般平民的居住、工作及遊憩場所進行無差別攻擊，不但造成無數平民死傷，更強擄上百人質，充作與以色列及其盟國談判的籌碼。

遭遇襲擊的以色列當然馬上展開反擊，封鎖加薩走廊，誓言全面掃蕩哈瑪斯。面對以軍的優勢武力，生活在加薩走廊的百萬巴勒斯坦人民，就成為哈瑪斯的人肉盾牌，以及打悲情牌的宣傳工具。

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我們可以料想到，在以色列肅清哈瑪斯的軍事行動中，台灣媒體將會充斥如下的畫面：砲火四射的膠著戰事、從炸毀的殘礫中挖出青年的軀體、受槍砲聲驚嚇嚎啕不已的幼兒，以及倉皇避難流離失所的老婦人的哭喊……這樣的畫面再搭配記者充滿不捨之情的旁白，媒體受眾大概都容易獲取相同的暗示：一般人只想平常度日而不可得，仇恨、戰爭真是可怕又愚蠢！

然後，大眾會認為冤冤相報何時了，儘快恢復日常生活才是當務之急；只要是和平，無論甚麼形式的和平都比戰爭更好。然後，大眾會忽略了哈瑪斯是始作俑者的事實，而將輿論壓力轉嫁給拒絕和談的以色列。

中國對台的認知作戰系統，必然會利用此次以巴衝突，加強推播各種無俚頭的反戰言論，戰爭沒有贏家，和平才是王道、備戰就是挑釁、應該在「九二共識」的基礎上與中國建立互信、與中國簽訂「和平協議」比備戰更划算。更會在市井街頭及網路社群間散佈耳語，譴責民進黨「以戰謀獨」。最終的結論即是導向親中政黨的選舉訴求：「票投民進黨就是選擇戰爭」！

此次以巴衝突帶給台灣的真正啟示是，千萬不要低估敵人隨時想要侵犯的意圖及野心。和平無法依靠對方的善意來獲取，一紙和約從來只能防君子，不防小人，更何況要防的是經常出爾反爾的惡霸。戰火無情，沒有任何正常人會喜歡戰爭，期待戰爭，但我們惟有作好隨時應對戰爭的準備，才能真正嚇阻敵人一切莽動冒進。

真正的和平只能建立在自身堅韌的軍事實力，以及全民自我防衛的決心之上。

（作者是台灣國家聯盟總召集人）

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