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自由廣場》把Tibet改成Xizang 中國對異族的澈底清洗

2023/10/13 05:30

◎ 康駿銘

中國外交部官方網站新聞中，圖博的英文名稱從國際慣用的「Tibet」改為漢語拼音「Xizang」。事實上，中國護照上對「內蒙古（Inner Mongolia）」的翻譯也早已改為英漢摻半的「Nei Mongol」，甚至不少地方的路標指示牌的英文都改成了漢語拼音，例如「International Airport」、「Station」分別被改為「Guojijichang」、「Zhan」（站），讓人看得一頭霧水、啼笑皆非，完全失去了英文標示的意義。

但中共此舉並非為改而改，而是為了進一步彰顯中國統治的意味，是在圖博進行中共常用的「去歷史化」、「去民族化」過程的一步，最終達至徹底「中國化」的目標，以鞏固中共的統治地位。中共當年簽訂所謂和平協議後就動手血洗圖博，接著更進行一系列的「文化刨根」，雪山獅子旗、藏語都被禁止，達賴喇嘛及大批藏人被迫流亡。中共毀寺廟、拘捕喇嘛，同時又透過「國家認證」來控制藏傳佛教中的活佛轉世，說明中共一切勾當都出自政治目的。

中共完全沒有人權、法治、自由的基本文明概念，絲毫不懂尊重、包容這些與他國和平共存的基礎條件，因而製造出對外國災難幸災樂禍、支持哈瑪斯恐怖分子的大批小粉紅；以及要核平台灣、日本甚至「留島不留人」的所謂「學者」。卻一廂情願以為被仇恨教育洗腦的中國人與我們有相同價值觀。

地名、譯名從來都不只是一個稱呼，如台北的艋舺、新北的汐止、宜蘭的五結等，這些名稱都有它背後的歷史、文化連結，部份在日本時期經由雅化轉譯，大多以不失原意或原音為原則。至於古代的「吐蕃」、「衛藏」或「圖博」，都源於當地語言的讀音；反觀「西藏」卻是從中國統治者本位出發的稱呼，如今居然進一步把人家的「Tibet」粗暴改成「Xizang」，就是要斷開地名的歷史與文化連結，把藏人框進「一個中國」裡，這是是中共霸權主義的實踐。這和台灣一大堆中正路、介壽路如出一轍，只有威權的象徵，沒有地方歷史與情感連結。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

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