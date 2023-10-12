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社論》難合難分

2023/10/12 05:30

民調你來我往，藍白公開較勁。而與柯文哲、王婉諭一起出席國慶大會的宋楚瑜稱：大家都相信民調，但國民黨從二○○○就開始做假民調，把宋楚瑜給Ａ掉了。宋說：他在二○○四、二○○八把親民黨帶去，交給國民黨，盼能合作完成政黨輪替，但很可惜帶過去的人，現在都不見了。言者諄諄，聽者藐藐，柯一副「不要一開始就把別人當作壞人」。言下之意，不要一開始就把國民黨、共產黨當作壞人，但民進黨似乎始終是他心中的壞人。這種認知心理，滿特別的。

最近，國民黨稱內參民調，侯已經超柯趕賴。怪的是，既稱內參民調激升，柯向朱、侯叫陣，國民黨卻推三阻四。這種拖字訣，柯理解為：國民黨的策略是能拖就拖，認為只要拖到十一月，小雞拉母雞，民調就會上升。「小戶」遇到「大戶」，柯既期待又怕受傷害。於是，堅持「第三方公正民調」前提先確立，再談見面磋商。兩黨兩代表初步磋商，似乎已經有譜了，但柯營仍希望舉行侯、柯公開辯論，辯論後再選擇評比民調機制與民調期間。不過，國民黨答案依舊：儘快坐下來談不要預設前提。雙方姿態，到底是要合還是想分的準備動作？

柯的「掐喉」，確屬高招。國民黨則一步不讓，朱堅持：確認聯盟，再談細節。乍聽之下，彷彿「先上轎再談聘金」。柯當然不依：「所謂藍白合，總要有個比賽規則。」身為「小戶」，柯則力爭：不比大小，只比民調。民主選舉，確實如此，同一個韓國瑜，自二○一八至二○二○，一如股市行情今非昔比。老實說，多數藍白支持者，重點是下架民進黨，能抓老鼠就是好貓，侯、柯、郭，誰有勝算誰為正！如果不比民調比別的，至少要能說服藍白支持者，總不能搬出國台辦的「上級指示」吧！

兵不厭詐，假使對柯、對賴皆無勝券在握，朱、侯也不是無計可施。目前，在野整合，僵局在於，各方皆以總統為標的，於是，衍生正副之爭。總統到手，贏者全拿，所以，「大戶」、「小戶」相持不下，就怕同盟勝選，副手一方沒有實權。就策略而言，國會、地方，國民黨有其優勢，在野整合，時間壓力在「小戶」，不利破局後迅速調整論述與布局。於是，國民黨大可消磨時間，越接近大選越好，才擺明唯一要選正的，輸了也求仁得仁，起碼挺住理想與理念，例如九二共識、反對台獨。而侯若與總統無緣，柯、郭也別想要，這是三輸。可是，在國會、地方，國民黨總會大於民眾黨。話說回來，柯也有一種豪賭：不惜拆夥，讓國民黨吞下以柯為正。或者，柯自行其是，操作棄保。詭異的是，侯、柯都志在選總統，而且志在必正，卻不約而同談內閣制，如此他們不是應該去選立委嗎？各種政治遐想拼裝的內閣制，到底真議題、假議題，還是空議題？

二○二四，綠營原本逆風。但一年下來，朱把郭拉進來初選，造成藍白餘波盪漾。朱、郭二人，到底有什麼深謀遠慮，外人不得而知。一路至今，郭走到登記連署，又取得在野資格賽了，他對在野整合，能否踢出臨門一腳？朱這位「場外參選人」，依舊「在山中觀虎鬥」。假使整合成功大選獲勝，朱作為kingmaker，聯合政府當是要角。反之，民進黨繼續執政，朱維持北京在台獨家代理，加上在野陣營盟主，未來還是一條活龍。柯與侯有一類似之處，令朱得以睥睨侯、柯：過去八年包括民眾黨成立之後，並未致力經營組織、地方。故而，作為「馬基維利主義者」（講現實、不講道德），柯必須直攻總統，才能補民眾黨之難成氣候。

二○二四，破百了。在野陣營，難合難分。柯出招比民調，國民黨打太極拳，還有韓國瑜參一腳，正在絞盡他們的集體智慧。如果繞了一大圈，賴清德還是躺著選總統，乃是侯、柯、郭的失敗，不是國民黨的災難。依目前政治生態，國民黨國會版圖，擴大比縮小的機會大，不論如何坐二望一，這也是民進黨的隱憂。柯若選擇「小藍化」，不啻再鞏固「藍綠惡鬥」的結構，白色支持者買不買單？藍綠一對一大選，藍白一加一等於多少？在野整合，還有個陷阱：下架民進黨未果，國民黨立委席次增加，成為在野唯一贏家。宋楚瑜的現身說法，值得警惕。陷阱外的天空，柯大可自行參選，推出混搭品牌，盡量藍綠通吃。如此，至少選後，他還是一方之霸，未來還有戲可以唱。

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