晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》小犬颱風後的蘭嶼需要你

2023/10/12 05:30

◎ 希‧拿依讓

小犬颱風四日重創蘭嶼，吹倒環島電桿，陷入漆黑，全島斷電、斷訊；開元港九成船隻（約八十艘）滅頂積港；學校、鄉公所、民宅、靠海民宿近全毀，連氣象站的風速針都不堪十七級以上強風，消失在小犬中。

小犬對蘭嶼造成的傷害，比二○一二年二次登陸的詭颱天秤更加嚴重。一夜狂風暴雨摧殘後，所幸族人均安，但民宅毀壞嚴重，民生公設如水電、電信通路，幾乎斷絕。五日約有十八位鄉親因整理家園受傷就醫。其中一女因被瞬間強風捲翻的三．五噸之車輛壓傷，後送至大島。全島僅備有發電機的蘭嶼衛生所室內有電話可通，於五日提供緊急救助，協助族人手機充電致電大島報平安。派出所斷線、消防分隊則是鎮日忙線…目前（八日）只有西岸部落有較穩定的通訊，北岸朗島、東岸部落通訊大多仍不穩定，所有災後訊息需依靠靠族人口傳。

我們沒時間自怨。只要命在人平安 ，其它都可從頭來。族人於五日自發性修復環島公路，以利政府及各基礎建設單位後續登島重建人之島；教育處指示學校硬體必須安全，孩子才得復學。適逢國慶連假，筆者懇請已訂雙十連假蘭嶼民宿的大島朋友，能否考慮暫不退訂，保留訂金，順延至小島明年回復再訪；抑或與民宿協調，將訂金「捐給」原先已定的蘭嶼民宿業者或所屬村落救災重建之用。

持續斷電的小島亟需關注，蘭嶼人向來孤立無援，也因如此，蘭嶼人什麼都要學，建國至今，面對許多生存困境，族人大多依靠自救。但，公共議題如颱災重建、離島垃圾問題等，真的超出族人能力，亟需外界資助。例如：台東的焚化爐去年才開始運轉，但蘭嶼垃圾掩埋場早就爆滿。二○一六年中國、越南、甚至歐洲的海漂垃圾以漂到母雞岩，而核廢料還躺在龍門港上面吹著海風，小島承受不起。

謝謝內政部長及縣長六日派出三架次國軍與空勤直昇機登島勘災，協助修復基礎設施。謝謝國際獅子會八日送來一五○支手電筒等物資。目前蘭嶼六部落其實非常需要發電機與專業水電技師協助災後重建。筆者至盼曾大力賑災中國四川、日本福島大震災的台灣各界，將全力送愛給「核災第一大隊」蘭嶼的颱災重建，Ayoyi（感謝）！

（作者是蘭嶼公民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書