自由廣場》小犬颱風後的蘭嶼需要你

◎ 希‧拿依讓

小犬颱風四日重創蘭嶼，吹倒環島電桿，陷入漆黑，全島斷電、斷訊；開元港九成船隻（約八十艘）滅頂積港；學校、鄉公所、民宅、靠海民宿近全毀，連氣象站的風速針都不堪十七級以上強風，消失在小犬中。

小犬對蘭嶼造成的傷害，比二○一二年二次登陸的詭颱天秤更加嚴重。一夜狂風暴雨摧殘後，所幸族人均安，但民宅毀壞嚴重，民生公設如水電、電信通路，幾乎斷絕。五日約有十八位鄉親因整理家園受傷就醫。其中一女因被瞬間強風捲翻的三．五噸之車輛壓傷，後送至大島。全島僅備有發電機的蘭嶼衛生所室內有電話可通，於五日提供緊急救助，協助族人手機充電致電大島報平安。派出所斷線、消防分隊則是鎮日忙線…目前（八日）只有西岸部落有較穩定的通訊，北岸朗島、東岸部落通訊大多仍不穩定，所有災後訊息需依靠靠族人口傳。

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我們沒時間自怨。只要命在人平安 ，其它都可從頭來。族人於五日自發性修復環島公路，以利政府及各基礎建設單位後續登島重建人之島；教育處指示學校硬體必須安全，孩子才得復學。適逢國慶連假，筆者懇請已訂雙十連假蘭嶼民宿的大島朋友，能否考慮暫不退訂，保留訂金，順延至小島明年回復再訪；抑或與民宿協調，將訂金「捐給」原先已定的蘭嶼民宿業者或所屬村落救災重建之用。

持續斷電的小島亟需關注，蘭嶼人向來孤立無援，也因如此，蘭嶼人什麼都要學，建國至今，面對許多生存困境，族人大多依靠自救。但，公共議題如颱災重建、離島垃圾問題等，真的超出族人能力，亟需外界資助。例如：台東的焚化爐去年才開始運轉，但蘭嶼垃圾掩埋場早就爆滿。二○一六年中國、越南、甚至歐洲的海漂垃圾以漂到母雞岩，而核廢料還躺在龍門港上面吹著海風，小島承受不起。

謝謝內政部長及縣長六日派出三架次國軍與空勤直昇機登島勘災，協助修復基礎設施。謝謝國際獅子會八日送來一五○支手電筒等物資。目前蘭嶼六部落其實非常需要發電機與專業水電技師協助災後重建。筆者至盼曾大力賑災中國四川、日本福島大震災的台灣各界，將全力送愛給「核災第一大隊」蘭嶼的颱災重建，Ayoyi（感謝）！

（作者是蘭嶼公民）

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