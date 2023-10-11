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社論》「中華民國」的「維新史」

2023/10/11 05:30

今年雙十，與往年有點不同。馬英九指揮藍軍杯葛，儼然成為「一國兩慶」，甚至「兩國兩慶」。馬英九們，對「Taiwan National Day」分外眼紅，忘了自己是台灣選舉所產生，依據的是台灣的「中華民國憲法增修條文」，不是南京的「中華民國憲法」。兩者差在哪裏？差就差在，馬英九三月到南京中山陵謁陵，所親眼目睹的一支石柱，上面刻著：「中華民國，公元1912年─1949年。」意思是：在中國，「中華民國」，「興」於一九一二，「亡」於一九四九。

一九四九，國共內戰敗逃，蔣氏政權來台。一九五○年初，蔣介石在台灣「復行視事」，他對黨國要員訓話：「我們的中華民國到去年年終就隨著大陸淪陷而已經滅亡了。」沒有消失的是，蔣、毛在冷戰結構下互爭「中國代表權」，前者以「反攻大陸」對抗後者「解放台灣」，並維護權力的正當性。蔣氏沒有在台灣舉行定期選舉，南京憲法的法統也就斷線了。一九七一，聯大二七五八號決議，「中國代表權」由蔣轉毛，「中華民國」再被聯合國消滅一次。而馬英九們的政治意識，至今停留在「中華民國上古史」，完全沒有「中華民國當代史」的概念，所以總是用「國共內戰」的哈哈鏡，來扭曲現實的人事時地物。

蔣經國晚年，自言「我也是台灣人」。他比其它外來者清醒，「蔣記民國」之歷史最終評價，決定於台灣的成就取向（連結自由經濟、民主陣營）與未來地位（不會定論於毛王蔣寇）。一九八八，蔣氏政權終結，民主時代揭幕。經過黨外至民進黨的衝撞，「國會全面改選」蔚為主流民意。於是，南京時代的第一屆立委、國代、監委，一九九一年底全面退場。一九九二年底開始，他們的第二屆，悉數由台灣（台澎金馬）選舉產生。新的歷史運動，貫穿一九九六總統直接民選，直到今天。共同點在於，都是基於台灣的「中華民國憲法增修條文」（未能「制憲」的阻力眾所皆知），完全由「台灣人民」投票產生，票匭內沒有任何一張來自「中華人民共和國」的選票。

此一「斷裂式」的變化，稍加比較南京的「中華民國憲法」，便一目瞭然。關於國民大會代表，第二十六條規定選出自：每縣市及其同等區域、蒙古、西藏、各民族邊疆地區、僑居國外之國民、職業團體、婦女團體。第六十四條規定：立法委員選自各省各直轄市、蒙古各盟旗、西藏、各民族邊疆地區、僑居國外之國民、職業團體。第九十一條規定：監察委員，由各省市議會，蒙古西藏地方議會，及華僑團體選舉之。換言之，都是以現在「中華人民共和國」領土範圍為選區。可見，第一屆，第二屆，不僅僅是上下屆之別，根本就是「一邊一國」！

在此之前，第一屆受限於自然老化，無法延年益壽至「光復大陸國土」，一九六九年底乃修改「動員戡亂時期臨時條款」，台澎金馬增補選中央民意代表，併入不必改選的第一屆。一九七二，再依修改「臨時條款」模式，台澎金馬定期改選「增額中央民意代表」。自此之後，朝野之間的政治劇場角色，若干比較「年輕」的「老代表、老委員」固然也會露臉，真正的活力則展現在台灣選出的「增額」，不論是國民黨、黨外、民進黨皆然。至於無力適應新局的，例如民社黨、青年黨，便在潮流沖刷下沒入歷史。這段「中華民國」的「維新史」，始於老蔣，小蔣繼之，完成於李登輝，馬英九也是點滴之一。如果要說，「Taiwan National Day」，「形同為繞彎、偷渡的台獨路線背書」，至少也要溯及開山鼻祖蔣氏父子吧！

歷史往前開展，背後的風景會越來越清楚。兩蔣政權，對台灣（台澎金馬）有過也有功，且待學術研究之塵埃落定。他們深知，有台灣得以棲身，當下的權力與歷史的評價，才能留下光明的尾巴。此所以，一九七九，美匪建交，華府制訂、小蔣欣慰之「台灣關係法」；一九八二，雷根給小蔣的「六項保證」；乃至更早之前，葉公超與杜勒斯簽署「中美共同防禦條約」（一九五五生效），第六條甚至明言：「所有領土等辭，就中華民國而言，應指台灣與澎湖。」老蔣亦識時務者為俊傑。馬英九們，不也該懷疑蔣氏父子，「形同為繞彎、偷渡的台獨路線背書」！蔣萬安若跟著瞎起鬨，豈不是以「姓蔣」之名行「滅祖」之實！

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