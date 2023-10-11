自由廣場》雙十內涵已轉化，台灣迎向國際！

◎ 朱孟庠

蔡政府真誠為雙十慶賀，為促進族群融合，雙十形式上，涵藏台灣文化元素的內容，如台灣獅陣，踩七星踏八卦…展現台灣陣頭等傳統文化生命力；還引入國際文化如UCLA棕熊行進樂隊和日本翡翠騎士；邀日台議員懇台會等來台慶祝…以數位科技建築光雕展演訴說台灣女性及性別族群進程的故事，無人機搭載煙火配合爵士音樂節…讓雙十比馬政府時代更多元、壯闊，具當代人文。

自二○一九年定調雙十為台灣國慶日，為撫慰「中華認同」族群，二○二一年雙十日，即將有國民黨「車輪旗」的國旗以直升機高懸於台北上空，前陸軍少將于北辰高興地感謝蔡政府：「自民進黨執政後，就沒有學生再燒這面青天白日旗了。」馬英九應該感激蔡政府守護中華民國，更且發揚光大。

請繼續往下閱讀...

在台灣特殊的國家處境，分裂的國家認同下，總統難為。雙十慶典看見籌備會主任委員游錫堃院長的用心，以台灣意識為核心，回溯台灣人自百年前的「台灣新文化運動」起，前仆後繼的民主運動，歷經卅八年的軍事統治，終於成為亞洲自由度最高的民主國家。也動容於蔡總統《民主台灣堅韌永續》的談話，細數七年前的政見一一實現，如國防自主潛艦自製已邁開大步，雙十國慶，不談武昌革命，而提到八二三炮戰，用心良苦地讓中華民國落地在台灣。

翡翠騎士的表演，令人想起年輕時的噩夢，因就讀總統府旁的市立師專，每年有兩個月的苦日子，傀儡般的去舉又重又大的蔣公木牌踢正步，冰冷肅殺的氛圍，和今日同齡的翡翠騎士繽紛燦爛的笑容截然不同。

儘管含藏台灣意識的雙十早已不同於白恐時代的雙十，但距台灣人的期待還有漫長距離。記得二○二一年時隔四十年終於聽到國會議長跳脫中國框架，以台灣觀點藉著雙十闡述新意，將台灣民主回溯至林獻堂的議會請願運動，將文化啟蒙連結至一九二○年代先賢蔣渭水等人發起的「台灣新文化運動」，不禁落淚。

嚴格來說十月十日不是公義的一天，武昌起義後，當時滿人平民在中國各省慘遭屠殺的有多少？這是血染大地的一天，如何合理稼接為台灣國慶？

蔡政府將雙十內涵轉化，值得肯定！未來本土政府或可將雙十弱化，甚至虛化，最後取消，一如台灣光復節被台灣主體意識消失般，既無光復節，本土政權既不願承認台灣被中華民國光復，哪來的國慶？日本早已用西曆，西元紀年，台灣還在民國幾年之封建上打轉，何時能啟動制憲列車？

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法