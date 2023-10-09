自由廣場》用Independence Day如何？

◎ 蕭嘉弘

雙十國慶日，政府慶賀標語上的英文使用Taiwan National Day，引發馬前總統的不滿，拒絕出席國慶大會表達抗議。事實上，國慶日識別標示最早使用Taiwan，是從馬時代開始，任內二○○九年出訪薩爾瓦多，碰到美國國務卿希拉蕊，也自我介紹「I’m the President of Taiwan」，如今下台七年，舉動徒增社會紛擾，讓台灣內耗。

十月十日是紀念一九一一年武昌起義的日子，本就和當時是日本領土的台灣無關，台灣在二戰後聯合國安排下，才接受蔣氏政權下的中華民國的託管，雙十就是在慶祝託管國的國慶。

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政府捨棄英文的雙十節，令人欣喜和肯定。但Taiwan National Day也藏有貓膩，一般如法國國慶日，英文是French National Day，我們不用Taiwanese National Day，或Taiwan後加’s，也是在間接表明，端正國際視聽，是託管地台灣慶祝託管國國慶。

中華民國是一主權獨立的國家，大家朗朗上口，愈來愈多國際人士認可台灣是主權獨立的政治實體，以後仿效美國國慶，用慶賀「Independence Day」如何？不論寓意是中華民國擺脫滿清，在國際上主權獨立，是獨立的亞洲自由民主燈塔，更讓國家大步邁前。

（作者為大學兼任講師）

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