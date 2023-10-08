自由廣場》馬英九們的中華民國「並未在何處」

◎ 張經偉

「中華民國」在台紮根多年，以「台灣」簡稱之，此已約定成俗，好似「東羅馬帝國」也常被稱作「拜占庭」。然而馬英九、侯友宜等國民黨要員，對於今年國慶稱「Taiwan」甚為不滿，看來他們並不安於「中華民國在台灣」之現狀。那麼他們期盼的中華民國，究竟在何處？

《孫子兵法》：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」，與其咬文嚼字（馬英九常玩弄「一中」法律文字），不如觀察兵事，「中華民國台灣」的支持者，應當會想善用海洋天險、守住台澎金馬；而「中華民國包含大陸地區」的支持者，應當會研究如何進行大陸作戰。如今「中華民國台灣」的論述者，已積極建造「海鯤號」強化海防、言行一致；反觀另一方，卻明顯沒在嘗試任何「反攻大陸」的軍事舉措，高下立判。

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是的，「明顯沒在嘗試」。馬文君是否有洩密給共軍，尚不確定；但侯友宜訪美，並未採訪美軍的韓戰經驗，這一點很確定，也很關鍵：韓戰可能是最接近「反攻大陸」的一場戰役，金日成的副將方虎山即有延安背景，其「北撤、會師、南征」的戰略，確是毛澤東的「長征」經驗傳授，以此與美軍打到「停戰線」。馬、侯者流既反對「中華民國是台灣」，卻又沒有勇氣開發「中華民國是中國」的軍略，放捨師法美韓軍事經驗的機會，回到最不政治、最基本的為人處事來說，他們如此是言行不一、己願他力、怯懦怕事，教人如何瞧得起？

「中華民國在台灣」馬、侯不接受，「中華民國在秋海棠」馬、侯不追求，於是問 : 他們的中華民國，究竟在何處？海底之國亞特蘭提斯？天空之城拉普塔？亦或是：並未在何處？

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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