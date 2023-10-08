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評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》曾進發／窗外馬蹄聲

2023/10/08 05:30

她是印尼布羅莫火山民族（騰格爾族）的女子。（曾進發攝）

曾進發／攝影詩人

斜射光牽引著窗外的馬蹄聲

千絲萬縷的記憶閃閃發亮

那年初相戀共騎紅棕快馬

激情的馬蹄聲夷平整片火山山丘

那人幫我菜園翻了土

承諾要來幫我升火煮飯

很久了

一直沒有聽見馬蹄響

那人幫我培育菜苗

承諾要來幫我洗菜作湯

很久了

一直沒有聽見馬蹄響

斜射光宛若豎琴輕輕撩撥心弦

斜斜的馬蹄聲節奏變得很緩慢

斜射光宛若豎琴輕輕撩撥心弦

連斜斜的風也吹的跟馬蹄聲一樣

■她是印尼布羅莫火山民族（騰格爾族）的女子。

騰格爾族以畜馬騎馬出名，馬的品種比較蒙古馬矮小。

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