自由共和國》曾進發／窗外馬蹄聲

曾進發／攝影詩人
斜射光牽引著窗外的馬蹄聲
千絲萬縷的記憶閃閃發亮
那年初相戀共騎紅棕快馬
激情的馬蹄聲夷平整片火山山丘
那人幫我菜園翻了土
承諾要來幫我升火煮飯
很久了
一直沒有聽見馬蹄響
那人幫我培育菜苗
承諾要來幫我洗菜作湯
很久了
一直沒有聽見馬蹄響
斜射光宛若豎琴輕輕撩撥心弦
斜斜的馬蹄聲節奏變得很緩慢
斜射光宛若豎琴輕輕撩撥心弦
連斜斜的風也吹的跟馬蹄聲一樣
■她是印尼布羅莫火山民族（騰格爾族）的女子。
騰格爾族以畜馬騎馬出名，馬的品種比較蒙古馬矮小。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
《自由共和國》強力徵稿
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw