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社論》不容民主逆流介選

2023/10/06 05:30

某臉書粉專版主自稱因抨擊政府的雞蛋專案進口問題，遭到恐嚇並威脅其家人，事件引起重視。經檢警偵辦後，出現大逆轉，原本以為該粉專因批評執政黨政策，恐嚇者不排除來自綠營支持者，結果案情演變為自導自演假事件，涉案者還包括一名國民黨黨工。外界並發現這些針對蔡政府的農業政策攻擊，「有一定脈絡」，之前的北農風暴到近期的進口蛋議題，部分在野人士先猛轟農業政策，中共再接手加碼攻擊，包括採取經濟脅迫，禁止部分農漁產品輸往中國，認知作戰擴大為裡應外合之勢，升高全面性仇恨動員。台灣已進入選舉熱季，朝野競爭激烈，但我們不應該容許運用手段破壞民主法治，藉機介選，而為民主逆流。

台灣每逢重要選舉，必有中共介入軌跡。近期檢方依「反滲透法」罪起訴曾為國民黨中央委員、現任台灣人民共產黨主席林德旺等人，指其受中共對台系統所派，於去年底參選市議員等公職，滲透並達十年；另還接受指令拿著五星旗多次參與陳抗，例如去年八月時任美國眾議院議長裴洛西訪台試圖鬧場。這些人配合外部勢力滲透選舉與政治活動，已然悖離民主法治，案例層出不窮，說明部分民眾乏於國家意識，敵我混淆，以致甘於接受差遣，利用我們開放的民主自由體制，輸入紅色勢力，正所謂打著民主反民主，這些另有所圖者，用著民主帶來的便利性，迎入中共的力量，其結果就是破壞民主，顛覆我們的體制。

中共介選不是新鮮事。但這次發生臉書粉專自導自演的假事件，始作俑者來自國人，利用言論自由的保障，行徑卻是在傷害民主法治。且令外界感到不尋常，該粉專長期聚焦在農業議題，所提供諸多數據及內容，常遭政府駁斥，卻總以農經專業包裝，在野方面大量引用批評政府，形成訊息上下游的產業鏈關係，頗像是「集體智慧」之作。而恐嚇造假事件爆發後，法官因認定「臉書帳號資料之提供者」、「域外網路技術提供者」等共犯尚未到案，裁定將已被開除黨籍的該名國民黨前黨工收押禁見。此外，該臉書粉專版主曾自稱電子郵件信箱遭盜用，被拿來恐嚇包括總統府、法務部、最高檢察署、台北地檢署等官署，揚言引爆炸彈，檢警懷疑是否為另一齣自導自演鬧劇？從版主滯留國外閃躲案情，秀出所謂「民進黨黨證」，到有國民黨黨工參與，涉嫌犯罪者藏身在主要政黨裡，是否還有共犯，真正目的為何，亟待司法單位查明。

中共對外威權擴張，民主世界正受嚴峻威脅。加上俄羅斯入侵烏克蘭，民主國家之間團結合作，必須更甚以往。然而，民主制度的定期改選機制，常遭外部威權勢力鎖定介選，對外政策穩定性成為考驗。之前美國舉行大選，就被懷疑有俄國與中國的滲入。最近中歐國家斯洛伐克舉行國會大選，親俄的民粹政黨躍居第一大黨，預料將大幅改變外交政策，包括停止軍援烏克蘭，影響所及，將不利歐洲團結。另方面，印度與加拿大因錫克教分離主義者被殺，出現外交齟齬。美國與日本的安保合作關係，則因沖繩群島的反美軍基地派問題，使中共趁機拉攏。主要民主國家的內部選舉或政治情勢，乃至外部合作關係，皆是能否持續抗衡威權勢力的關鍵。台灣亦復如此，近年台美關係雖迅速推展，但也出現各種「疑美論」試圖打擊破壞，而台美合作能否鞏固深化，不使中共越過雷池一步，影響所及是整個第一島鏈的安全，乃至於我們自身民主體制的存續。

因此，對於最近的臉書粉專假恐嚇事件，並無法等閒視之。台灣朝野對峙嚴重，從北京角度，正是操弄分化並升高政治仇恨值的絕佳沃土。如果某些人精心的編、導、演，就能讓在野人士「見獵心喜」上船，從政黨、政治人物、乃至學界甚至當過大學校長者，為之助陣，對執政黨接連攻訐。而在翻船之後，跟從者與盲從者迅速以「不小心受騙」輕輕自我卸責，繼續找尋下一個戰場，那是民主價值的沉淪，也是民主的逆流。這也等於告訴中共，謀台最廉價方式，就是只要多些這類粉專，不必一兵一卒，就能成功亂台、毀台。果不其然，該臉書粉專的幕後編劇到演員等，都還未查明之際，在野方面已轉移至美豬議題發起攻擊線，又是農業議題，且再度瞄準台美關係。

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