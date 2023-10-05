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新聞線上》打擊假訊息不可手軟

2023/10/05 05:30

記者陳杉榮

檢警快速破獲國民黨政策會黨工許哲賓涉入「Lin bay好油」版主林裕紘自導自演恐嚇案，令人拍手擊掌。本案之偵破對於近期「渾蛋之亂」，如當頭棒喝，有撥亂反正之功，司法機關打擊假訊息，絕不可手軟，檢警調對於造謠生事，分化台灣的犯罪者，務必嚴謹蒐證，繩之以法。

近年來，受到網路社群興起的重大衝擊，原本承擔第四權監督重任的大眾媒體被迫逐漸式微，各種自媒體和網路社群興起，不肖業者罔顧社會責任，炒作議題，挑撥離間，收錢辦事，淪為假訊息的內容農場，打著言論自由監督政府的旗號，骨子裡為虎作倀，混淆視聽。在蔡英文改革年金政策，得罪特定階層之後，假訊息找到孳生的土壤，境外和各種勢力操作假訊息，可謂軟土深掘、得寸進尺。

德國納粹黨宣傳部長戈培爾曾經說過，「謊言重複一千遍，也不會成為真理，但謊言如果重複一千遍而又不許別人戳穿，許多人就會把它當成真理。」不要以為戈培爾的話落伍了！稍一不慎，台灣就會淪為謊言者的天堂。台灣有最不長進的在野黨，有打著「新聞自由」當護身符的假媒體，有隱身媒體的各類「非媒體人」，還有形形色色的網路社群寄生蟲，他們化身業主、名嘴、網紅、博客，卻專幹破壞媒體形象的壞事，充作假訊息的載體和轉換介面，成為台灣民主政治的毒瘤。

正因為假訊息充斥，某種程度來說，在「鍵盤政治」、「網路輿論」這一塊，台灣變得是非不分，學歷越高者越貶低台灣的民主，迄今仍不滿年金改革的特定階層，成為民主破口。他們能說善道，口耳相傳者大抵醜化本土政權，攻擊政府當局，撰寫文章則是散佈「疑美論」，詆毀美式民主。為了發洩情緒，連假訊息都拿來攻擊政府，這次好油自導自演事件翻船的管中閔和黃國昌，不過是其中一二。

假訊息破壞民主，分化社會，傷害台灣，但並非無法可治。以好油自導自演恐嚇案為例，警方科學蒐證、檢方快速偵辦、法官果斷收押，未來法院若能配合從重量刑，絕對有助於打擊假訊息，維護自由民主憲政秩序。另一方面，也寄望有社會責任的媒體從業人員，作為最有能力辨識假訊息的一個群體，多負起一點把關的社會責任，就不會淪為假訊息危害社會國家人群的幫凶。

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