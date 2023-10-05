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自由廣場》用懲罰性賠償反制惡質抹黑

2023/10/05 05:30

◎ 魯伯非

藍白營為了取得執政權，不斷用低成本的抹黑和製造假新聞來攻擊執政黨，已到無所不用其極的地步！未來只有採取國外的「懲罰性賠償」，才能遏止政治惡鬥造成台灣社會的動盪！

利用政治抹黑和假新聞打擊政敵其來有自，近年隨著網路社群媒體發達，加上抹黑不需付出太大成本，政客因而更肆無忌憚地利用這種手段來擴大抹黑、假新聞的影響力，進而撈取政治利益！柯文哲毫無證據就指控蔡英文圖利高端，王鴻薇指控雲豹能源董事長前民進黨立委賴勁麟統包台電綠電工程，徐巧芯造謠進口蛋會致癌製造社會恐慌；幾個本土雞蛋發綠發臭，就無限上綱進口蛋大多是臭蛋，與雲林張家有關係的「林北好油」林裕紘，串通國民黨中央政策會黨工許哲賓自導自演被恐嚇，這種利用網路社群媒體進行抹黑、散佈假新聞，已經嚴重到阻礙國家產業發展、製造社會動亂的地步！

這些抹黑、散佈假新聞根本不需要付出太多代價，像徐巧芯造謠進口蛋會致癌，被踢爆後就裝作沒事，再進行下一波！政客、地方派系的牛鬼蛇神利用這種手法搞掉北農總經理吳音寧、農業部長陳吉仲。而有心人就可利用這種方法預先囤貨、製造社會恐慌、拉抬物價，賺取暴利！

若要遏止，唯一方式就是採取類似國外懲罰性賠償的重罰！美國司法制度，除了對被害人實際損失的賠償（Compensatory Damage）以外，視被告有無刻意疏失或惡意，還要加罰「懲罰性賠償」（Punitive Damage）來遏止他人故技重施，懲罰性賠償的金額常是天文數字，故能有效遏阻模仿犯！

林北好油自導自演全家被恐嚇，黃國昌、管中閔、藍白營民代都跳出來推波助瀾帶風向，三人成虎，假的都變成真的！被踢爆後，這些人只要偷偷刪文道個歉就沒事！這已變成藍白營抹黑、製造假新聞的SOP，唯有重罰才能遏止這種亂象！看看為了改善行人地獄，交通部裁定只要不禮讓行人，最高可以開罰六千元以後，許多駕駛人的行為一夜之間就改變，就可以知道重罰的效果！

（作者是自由作家）

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