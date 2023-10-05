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自由廣場》（李筱峰專欄）一個「中華民國」各自表述

2023/10/05 05:30

馬英九不滿蔡總統把「中華民國國慶」說成「台灣國慶」，因此拒絕出席國慶典禮。馬真的很在乎「中華民國」嗎？然而，習近平絕對不許「中華民國」（無論實或名）存在，馬英九卻對「馬習會」沾沾自喜；中共小官陳雲林來台時，馬英九隻字不提「中華民國」，甚至要警察沒收民眾手中的中華民國國旗；至於馬的家人都拿美國籍，女兒們都移民美國，就更不知他是如何熱愛中華民國了！

中華民國開國於一九一二年，當時的台灣是日本殖民地，不屬於中華民國。一九四九年底，中華民國被中共政權消滅，中國國民黨政府流亡到未參與中華民國建國的台灣。無怪乎蔣介石於隔年復出時坦言：「我們的中華民國到去年終就隨大陸淪陷而已滅亡了，我們今天都已成了亡國之民」。

一九四九之後，台灣長期在中國國民黨一黨專政下，每逢節慶，兩蔣都會高呼「中華民國萬歲！」且發誓「消滅共匪」、「光復大陸」。

實際上，掛名「中華民國」的台灣，自一九四九之後，已發展出獨立於中華人民共和國之外的政治實體。但許多人卻只在乎「中華民國」名號，而不在乎國家的實質內容。

在兩蔣時代，國際媒體若提到「台灣」，我們媒體（全由國民黨操控）就會譯成「中華民國」，十足阿Ｑ。

劉家昌的〈中華民國頌〉歌詞更可笑：「只要長江黃河的水不斷，中華民國，中華民國，千秋萬世，直到永遠。」怪哉！中華人民共和國境內的兩條大河的水不斷，中華民國就會「千秋萬世，直到永遠」，大腦秀逗嗎？

李登輝主政後，以漸進的腳步走本土化路線，喊出「中華民國在台灣」。日本學者若林正丈也觀察出「中華民國台灣化」的現象（詳見《台灣の政治》）。陳水扁時代雖沿用「中華民國」國號，但仍循本土化路線；蔡英文則使用「中華民國台灣」，更確立台灣的主體地位，二○二二年雙十節更明言「中華民國與中華人民共和國不相隸屬」，氣得馬英九們和中南海齊跳腳！

然而，國際社會稱呼台灣就是直接叫「台灣」，而不會稱「中華民國」。民進黨還願意保留「中華民國」，國民黨應該高興才對啊！

弔詭的是，台派中有一群鐵頭台獨，對民進黨還在使用「中華民國」大為不悅。他們只看到「中華民國」四字，卻看不到「不相隸屬」。他們以二分法看問題，凡出現「中華」就一律視為統派，因此他們罵小英（連帶罵賴清德）還在效忠中華民國殖民政治。他們腦子只有「目的論」，而無「方法論」？抑或他們是要分化獨派的假台獨？

（作者是台北教育大學名譽教授）

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