自由廣場》歷史永遠記得潛艦預算被擋的那些天

◎ 張崇廉

筆者服役海軍期間，有幸親睹成功級軍艦、諾克斯級軍艦、康定級軍艦成軍，增強海軍戰力；二○二三年九月廿八日，雖己退役，但目睹台灣自製潛艦舉行下水典禮，興奮雀躍不已，這真是對台灣海軍、甚或台灣國軍建軍史上值得慶祝的日子，誠如蔡總統所說「歷史將會永遠記得這一天！」。

對，歷史不只會永遠記得這一天，也會記得潛艦預算被擋的那些天，若非某政黨當年在「程序委員會」擋了六十九次，「程序委員會」喔，連討論的空間都沒有，台灣的潛艦早在十年前就該成軍了，由於被惡意耽擱，這十年來，兩岸軍力逐漸失衡，中共航母成軍，軍機軍艦繞台，不僅威嚇台灣，也構成日韓及全球威脅。

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其實，在二○一九年藍營立委開始及後續一連串凍結包括潛艦在內的各種因應共軍威脅的建軍備戰之預算的行為，直到這兩年對高端國產疫苗的種種惡劣行為，都指出一個現象：「凡對台灣有利的事，藍營不但反對，更極盡污衊之能事來摧毀它」。套路都是一個樣，如此弱化台灣的劣跡行為，有何資格選台灣總統？

海鯤號下水典禮當天，黃曙光前司令一句「有立委一直在搞…」，以高階將領的修為來說，黃司令已經忍很久了，且忍不下去了，這是為了全台灣國防及人民安全所發出的憤怒，試想，這些立委的阻撓建軍備戰預算、弱化國防，導致台灣更容易讓中國軍事併吞；洩露潛艦建造參數，會害了海軍官兵的性命，一直配合中共唱衰台灣國防會消磨我們抗敵的心理因素，而這些人居然在國會的國防委員，這個黨也派代表要選台灣總統；當國防、外交都赤裸裸地呈現在敵人面前時，這和投降有何不同？但台灣有自己的國防、民主及生活方式，我們需要由中共的極權制度來主導我們的生活嗎？

（作者是海軍退役少校，從事服務業）

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