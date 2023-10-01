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自由廣場》刑法過失致死罪修法應劍及履及

2023/10/01 05:30

◎ 趙萃文

屏東工廠大火釀10死百餘傷，法務部表示為避免此類重大公安事故有情重法輕情形，爰擬具《刑法》第276條修正草案，就過失致死罪，區分其情節及侵害法益結果的程度，增訂加重處罰規定：「犯前項之罪，其情節重大者，處1年以上7年以下有期徒刑；其情節重大且因而致3人以上於死者，處3年以上10年以下有期徒刑」，並獲多位立法委員支持希望能儘快完成三讀。

事實上，2021年台鐵太魯閣號列車出軌釀49死、213傷的慘劇，主嫌李義祥由於僅一行為侵害數生命、身體法益，依刑法想像競合犯法理僅能從一重處斷，依過失致死罪最重處5年徒刑，引發罪責不相當的疑慮。當時法務部火速於2021年5月將刑法過失致死罪及妨害交通工具罪修正草案函送立法院審議，但在公聽會被部分法律學者強烈反對，批評「情節重大」構成要件不明確、致3人以上於死加重其刑之「3人」無正當性依據等，以致時隔2年立法院卻遲未排審，不得不說是我國刑事法學之一大「奇蹟」。

近來單一事故造成重大傷亡案例頻傳，如台鐵普悠瑪事故造成18人死亡、臺中捷運塔吊撞擊、政大女學生遭冷氣砸死事件等，行為人或一行為造成多人傷亡，或施工時態度輕忽散漫致人於死，依現行刑法最重都僅能判處5年徒刑，顯不合理，受害者何堪！刑法在這裡失去了規範的圓滿性，出現明顯法律漏洞，需儘速修法彌補，減少釀意外之憾事。

比較立法例上，德國、日本刑法中皆有重大過失（輕率）加重其刑之規定，針對行為人違反特別重要的注意義務、特別是忽視損害發生的高度可能性，表示行為人更應受良知譴責，法定刑因此升高。法務部此次修法模仿德、日法意增列「重大過失」規定，著實值得讚賞。

《刑法》是與人民生活最密切相關的法律，隨著人類犯罪工具、手段快速變動發展，就要隨時準備修正，否則會不敷實際需要。我國刑法自2005年全面修正以來，就很少大幅度修正，以致無法應付當今科技發展實況。期望立法者藉由此次大火慘案，迅速檢討修正刑法中不合時宜的相關規定，讓國人安居度日，也才能告慰此次大火中亡者的犧牲。

（作者是大學助理教授，輔大法學博士）

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