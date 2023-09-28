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自由廣場》進口雞蛋是穩定蛋價的必要支柱

2023/09/28 05:30

◎ 楊明憲

在缺蛋的燃眉之際，農業部今年三月到七月緊急專案進口雞蛋共一．四億顆，立即有效平抑蛋價，使每顆蛋價平均降低二元，以每個月需求量六億顆計算，五個月來為消費者節省支出六十億元。如果沒有進口雞蛋，讓蛋價繼續上漲，消費支出必隨之增加，只要每顆漲一元，一個月的消費支出就增加六億元。

蛋商公會近日以進口量減少、民眾不買進口雞蛋為由，調高國內每台斤蛋價二元，等於每顆蛋上漲○．二元，則一個月的消費支出將增加一．二億元。而蛋價才開始上漲，依季節性波動趨勢，後續蛋價將持續上漲到明年春節，民眾消費支出將不斷增加，這是我們想看到的結果嗎？

政府若因民粹撻伐而不敢再專案進口雞蛋，我們還有什麼方法可平抑蛋價？重點在於增加供給量，除了減少雞蛋在運輸過程的耗損，將蛋籃改為蛋盤之外，調降關稅，讓民間自行進口雞蛋，也是方法之一，但考量國內雞農利益及蛋雞產業，建議可以只調降液蛋關稅，殼蛋關稅則維持不變，使進口液蛋與國產殼蛋分流，也可消除食安疑慮。食品加工業者所需雞蛋約占國內產量的一成，若這一成數量都來自國外，則國內殼蛋的供應量將增加一成，恰可以補足供給不足的缺口。

進口雞蛋有平抑蛋價、減輕消費支出的正面效益，不應因產地標示或過期銷毀而被污名化，相信進口雞蛋在檢疫、包模、冷鏈、倉儲、回溫等作業流程與技術規範持續檢討精進後會愈做愈好。政府不必自廢武功，民眾也不宜因噎廢食，唯有將進口雞蛋視為常態並正面看待，才能確保雞蛋市場的供需平衡。

筆者必須強調「雞蛋庫存」的重要性，不宜將庫存過期雞蛋視為浪費，而要視為維持蛋價穩定的必要成本，正如政府有許多稻米安全庫存，才能維持米價穩定，雖然有舊米變成飼料米的虧損，但這是在維持我國糧食安全的必要成本。因此，國內生產、進口和庫存，都是構成雞蛋安全和市場穩定的三大支柱，缺一不可。

（作者是逢甲大學國貿系教授）

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