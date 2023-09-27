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自由廣場》潛艦國造新里程向全球展現自我防衛決心

2023/09/27 05:30

◎ 諸葛風雲

二戰期間，德國Ｕ型潛艇的海上封鎖讓英國險些彈盡援絕；美國潛艇在台灣周邊海域擊沉五百艘以上日本船艦，成功封鎖日本的海上運輸命脈，導致日本國內物資缺乏而難以再戰；英阿福克蘭群島戰爭期間，阿根廷兩艘潛艦就搞得英國特遣艦隊雞犬不寧；九五、九六年飛彈危機，解放軍潛艦的出動也迫使美國第七艦隊後撤，而台灣劍龍級潛艦的出動，也迫使解放軍海軍撤出台灣周邊海域。以上在在顯見潛艦於海戰之重要性，而反潛作戰一直是各國海軍頭痛項目。

台灣位處西太平洋第一島鏈，扼守台灣海峽在內的亞洲東岸海運航道，經過多年的等待，台灣自製的防禦潛艦（Indigenous Defence Submarine，IDS）終於要與國人見面；目前全球能獨立設計建造潛艦的第一級國家，只有美、英、德、法、瑞典、日本、俄羅斯及中國，而台灣又有中國因素干擾，使得潛艦之路充滿艱辛。

自一九六○年代開始，台灣不斷透過各種管道盼能獲得潛艦，相關標的包括：義大利微型潛艇（武昌艇隊）、美援茄比級（GUPPY II）潛艦、荷蘭劍龍級潛艦、美國小布希總統宣布的「光華八號」八艘柴電潛艦（遭藍軍六十九次封殺預算而失敗）。眼看兩艘茄比級（GUPPY II）海獅、海豹潛艦服役即將突破八十歲，二○一三年海軍總司令陳永康上將開始推動潛艦國造，卻囿於馬政府希望維持兩岸合作氣氛而只能止於先期研究，直到二○一六年五月廿日蔡英文當選總統後，她立即下達推動「潛艦國造」的決心；六月一日任命黃曙光上將接任海軍司令，隨後編列首艘原型艦預算四九三．六二億新台幣，期間加速進行，終於在二○二三年九月廿八日，於高雄小港台船海昌廠由蔡英文總統主持「下水暨命名典禮」。

潛艦國造得以成功，歸功於海軍軍官的使命感、蔡英文總統傾全國之力支持、美國提供的紅區裝備、運用民間力量躲避中國的眼線而取得造艦設備及其他裝備。推動以來，設備商源屢遭中國盯梢威脅，以致變數叢生，對內則遭紅統人士及統派媒體不斷唱衰抹黑，在在顯示中國對於台灣即將取得潛艦非常忌憚，甚至不惜動用一切力量阻止本案推動。

潛艦是台灣的護國神器，戰時可封鎖中國東南航道及進入太平洋的重要路徑，但也需要全民支持，和繼續推動建造潛艦的總統及立委，才不致重演IDF戰機研發案因生產中斷而使台灣航太業人才流失的慘劇。最後感謝參與本案的無名英雄們，創下了台灣奇蹟，不但使各國確認台灣自我防衛的決心，更讓台灣的安全大幅提升，並一舉帶動台灣的造艦產業進入世界級的水準，展開歷史新頁。

（作者是大學助理教授、軍事部落客）

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