自由廣場》被淡忘了，但尚未消失—你準備好了嗎？

◎ 謝安民

這一年多以來，有關疫情復燃的消息，猶如狼來了呼叫，常在網路上出現，狼來了，這次真的有狼的蹤跡出現了！今年秋冬會不會像二○二一或二○二二年一樣的狼群肆虐？不得而知，但狼煙已在歐美升起，最聰明的做法是檢查一下，我們是否已經準備好對付下一波的疫情。

網路發達後，發布消息容易，看的人也多，於是消息滿天飛。COVID三年多以來是大家關心的焦點，所以相關的消息在數量和頻率上，常是網上消息的榜首。傳來傳去的消息中，有真有假，更有一類是「過時的真消息」。可說是「舊真與新假齊飛，訊息共長人世間」。

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偶爾會有似曾相識的病毒感染和住院人數增加；症狀如何和以前不同；而且舊的測試方法，對現在流行的病毒多麼無用的網路消息出現。問題是疫情隨時在變，有人剛發文否定流行加劇的貼文為過時的消息時，正好疫情真的又熱起來了。

二○二三年九月十二日，美國的疾病管制及預防中心（CDC)發佈，九月二日為止，美國已經連續八週每週COVID的染病、住院的人數都在增加。最近一期的美國醫學會期刊有一篇有關的文章還以「被遺忘了，但是尚未消失」為題呢。昨天美國政府又決定重新開始供應人民免費的武漢病毒抗原測試劑。

最令公衞及醫療界擔心的是今年秋冬的疫情是否會很嚴重？這種憂慮起因於呼吸道的傳染病通常始於秋天（十月），盛於冬春之交 (十二月到二月)。今年病例增加得這麼早，是否意味著今年秋冬會有一波大疫情？這個問題目前誰也沒有答案。但是有不少學者認為可能不會發生。他們的理由是經過三年多的疫情，我們多少都積聚了些免疫能量，雖然抗體產生後，超過三至六個月會開始逐漸下降，但是人體內還有其他的免疫力量，如T細胞，免疫記憶—第二次以後遭遇到病毒時，動員免疫大軍（製造抗體、調動免疫細胞等等）要比第一次病毒入侵體內時要快，力道也強得多。此外有學者對於這次病例增加始於夏天有個很好的解釋—今夏天氣超熱，大家躲在屋內吹冷氣，群聚的程度不亞於冬天。

假如另一波疫情來襲，你準備好了嗎？我們有足夠的防疫物資和設備？新疫苗的採購接洽/簽約了嗎？那批炒作蛋缺乏於先，然後批評進口蛋過期或圖利商人的不良政客一定會再搖旗吶喊指責政府。但是政府的作為一定要以人民的健康為主，不能憂讒畏譏，受居心叵測的亂政之贼的影響。個人和社區也要為自己的抗疫做好妥善的準備。備而不用遠勝臨用而無備。

我們打勝病毒不少戰役，但戰爭還沒結束，在結束之前，我們還是要步步為營，時時有充分的準備。

（作者為退休醫師）

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