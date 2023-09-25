自由廣場》侯友宜請長假參選 國民黨瞎扯護航

◎ 吳哲文

面對侯友宜請假參選問題，中國國民黨話不能只講一半。

新北市長侯友宜選在「明揚大火案」釀成慘劇時宣布請假，試圖淡化台灣社會對於他請假時間之長，及他是否存在「不惜因為請事假被扣薪水，也要逃避新北市議會年度總預算、施政總質詢及施政報告」嫌疑的質疑與檢視，只是，中國國民黨的市議會黨團，在為同黨市長的異常情況做辯護時，竟然拿「賴清德在二○一五年年初甫連任台南市長後，也有八個多月拒時間絕進入市議會接受備詢」的事態，來反擊民進黨的質疑，則未免讓人有該黨團選擇性呈現事實、話只說一半的質疑。

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事實是這樣的，當年賴清德之所以拒入台南市議會備詢，是因為二○一四年年底，充滿爭議的中國國民黨人—李全教，在當選就職市議員後，先因為競選時涉及賄選，而遭競選對手提告當選無效，之後議長選舉時，更在賄聲賄影賄的爭議聲浪下，擊敗尋求連任的賴惠員而當選，以致於甫連任台南市長的賴清德，在對同黨少數議員受賄跑票痛心的同時，也宣布「在李全教司法問題未獲釐清前，他不會進入市議會」。之後，賴清德此舉雖因台南爆發大規模登革熱疫情而遭致非議，但，二○一六年八月，台南高分院判決李全教市議員當選無效定讞，使李全教喪失議員及議長身份，可說是還賴清德一個公道。

不過，稍微有觀察能力的人，應該都看得出來，中國國民黨的新北市議會黨團，只敢提賴清德此般過往，卻不敢提當時是因為哪一黨的誰與什麼問題所致，此舉令人不禁聯想到該黨團今年五月前後不惜顛倒委員會質詢與市政總質詢次序，也要讓侯友宜及早結束市政總質詢的作法，如此強力護航，是當作新北市民都沒有記憶、抑或是以為二○二六年地方選舉也能輕鬆過關？相信新北市民到時候應會用選票做出回答。

（作者從事服務業、兼業作家）

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