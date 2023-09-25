自由廣場》澤倫斯基的挑戰與2758決議文

◎ 張昭仁

聯合國大會開議，今年相當熱鬧，原因之一是烏克蘭總統出席大會，特別強調安理會席次，俄羅斯承接蘇聯席次的適法性議題，為什麼由俄羅斯承接而不是烏克蘭或其他國家承接？

澤倫斯基的挑戰，會是一個開端，俄羅斯在安理會否決權席次會不斷被討論，可預見的，在後烏俄戰爭，俄國一旦落敗，能保住俄羅斯不分裂己是最佳結局，各國不再忌諱公開討論它在安理會的適法性，還有更適合的國家，沒理由由俄羅斯不適法承接。

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澤倫斯基的適法性挑戰的精神可引申到二七五八決議文，二七五八決議文簡單清楚載明聯合國中國代表權席次由中華人民共和國代表，同時逐出蔣介石政權代表。根據決議，中國代表承接聯合國席次，蔣介石代表也被逐出聯合國，這都沒有問題，接下來的問題是，那台灣呢？憑那一個法令，排除台灣進入聯合國？蔣介石政權的代表「法統」包括老國代及立委早己消逝，蔣介石政權及它的代表早在幾十年前就經由台灣寧靜革命，最民主的機制消逝，蔣政權不代表台灣，台灣是一個新生的民主國家，它的名字叫台灣最適切，就是叫中華民國也是新中華民國，根據聯合國憲章及精神，聯合國應張臂歡迎代表台灣二四○○萬人民的新中華民國台灣，而不是像前二年忌怕俄羅斯一樣，忌怕中國，不敢伸張台灣入聯的適法性。

是否衝著二七五八決議文適法性？中國代表韓正的回應是「不要低估中國主權的決心」，請韓代表清楚歷史的適法性，台灣自古不屬於中國，直到清朝打敗鄭成功，才將台灣收納領土，清政權又於甲午戰爭敗戰，永久放棄台灣，台灣不屬於中國，就像很多華人移居新加坡，很多華人移居台灣，新加坡屬於新加坡人，台灣屬於台灣人的民主台灣，新加坡可入聯，台灣亦可入聯。

台灣沒有一天在北京共產黨的統治，韓正之言須有適法性，否則有隱性恐嚇之嫌，二年前的俄羅斯不正是如此，國際社會當不陌生。

（作者為會計師）

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