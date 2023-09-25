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自由廣場》警消「第一時間」的使命感

2023/09/25 05:30

◎ 陳學獎

屏東「明揚大火案」，四位消防弟兄不幸因公殉職。看到消防車被炸毀畫面，我不禁潸然落淚，因從事外勤警察工作卅六年，經歷許多災難危害與攻堅行動，也目睹了多起警消弟兄們的意外傷亡。

警消人員總把「使命」看成比自己的「生命」來得重要！總是「明知山有火，卻偏向火山行！」。完成任務是我們警消同仁責無旁貸的首要使命，所以明知是「無常」卻也只能是「無奈」！

第一時間的搶救工作與訊息發佈，是緊急事故應變處理不可或缺的機制，個人也曾經擔任過分局的「新聞危機處理小組成員」，深知主官及發言人對外發布訊息的急迫性與重要性，但媒體急於挖掘，常造成第一時間發言人或指揮官應變不及而詞窮。

緊急事故的發生，在現場處理及資訊傳達上，可加快速度但不能盲目發布，期望社會大眾能多給予救災人員鼓勵扶持，別急著逼問指揮官及發言人，事後一定會有完整的歷程公布。

（作者為保安警察第五總隊小隊長）

小隊長 請勇敢活下去

◎ 胡文琦

屏東「明揚大火案」奪走四名勇消生命；據悉，就在行政院院長陳建仁到醫院探視傷患時，受傷的屏東第二分隊小隊長陳文川突情緒崩潰，痛哭自責「整個小隊只有我活下來」。

當時率先帶隊抵達火場的陳文川回憶，進入事故現場後，眾人發現火勢煙霧瀰漫就立刻撤退，唯途中突然爆炸，水線、滅火器等裝備尚未使用，狀況就來得十分兇猛。

急救後從昏迷狀態甦醒的陳文川，在見到陳揆時嚎啕大哭無法自己。誠如衛福部王必勝次長所言，那是一種兄弟共同之間，彼此互相、依賴信任的出生入死感情，「那種慟，我們只能想像，無法體會」。

但也如同多數網友激勵︰「告訴他，他要努力活下去，因為他是他們小隊曾經存在的最佳證明！他背著大家的意念活著的！」，請您別再自責「大家都盡力了，您們小隊真的很棒」。

更希望這段期間，別再有任何長官好意安慰的會客規劃，就讓他先平復一陣子吧。

（作者為前中國國民黨發言人）

別捕風捉影 再傷害浴火英雄

◎ 不謀

「不怕烈火和風雨，無懼高樓和荊棘。」，這是每個消防役男都能琅琅上口的鳳凰之歌，最能激勵熱血鬥志的一句歌詞，更道盡了消防人員無悔的冒險犯難精神。

明揚廠房火災爆炸，看到社會上諸多為何小隊長要下令射水、為何不先了解情況就貿然衝入火場或為何設備沒辦法保護消防員……等言論，實在令人心痛，這群無畏烈火的英雄在救災時，還得承受那麼多的妄加揣測。

涉及化學物質的火災事故都非常棘手，且現場瞬息萬變，大量粉塵可能加速熱循環，導致爆炸反應；而當火場高溫逾六百度，引發一氧化碳自燃連鎖反應，也可能產生閃燃爆炸；再者許多化學物質都有形成燃燒的化學反應風險，這些都會加速火海蔓延，讓消防人員火場應變更加艱鉅。

所幸帶隊入火場的小隊長甦醒後，初步還原經過，證實第一時間拿到廠內的化學物質安全資料表後，就知現場有禁水性物質，即下令不得射水，然火場變化莫測，在準備乾粉滅火器過程，發生劇烈爆炸……

誰都不想發生這樣的憾事！除敬佩消防人員冒死救人精神，請別捕風捉影去傷害消防的專業，真相事後自然會展開調查。

（作者曾任消防替代役）

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