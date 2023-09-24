自由廣場》親中黨一上台 中共隨後就來

◎ 潘啟生

這是一位外省朋友的貼文，一針見血分析「反正他們就是把為台灣做事的人都盡量潑糞，讓台灣人畏懼，之後就可讓中國人來接管！從1949年以來，一直都用這招在傷害台灣，壯大中國。」

為免替朋友帶來困擾，姑隱其名。但這個觀察深具歷史感，反思亦極深刻。

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宇昌案抹黑蔡英文、浩鼎案硬扯翁啟惠、台北果菜市場拉下吳音寧、殺高端以詆毀陳時中、用進口蛋搞臭陳吉仲。中國人的手段就是越有能力的人，越是要扭曲汙衊，把他拉下來。

如今陳吉仲請辭，不夠，國民黨團還要求陳建仁公開道歉。曾銘宗更拉高分貝，要求「蔡英文、賴清德應該公開道歉」。一切議題就是要無限上綱，鬥垮執政黨。

這幾年，中國跟國內的賣台勢力，加上一堆聯合中國的台灣媒體一直用這種手段興風作浪，不把台灣搞爛，勢不罷休。黨國勢力顯然是師法毛澤東，台灣越亂，在野形勢越好。他們運用一切可以利用的議題，攪亂社會，只求奪回政權。但是國人千萬不要輕忽，只要黨國勢力復辟，台灣好不容易奠下的民主基石，極有可能一夕翻盤。看看香港的教訓，還不夠慘痛嗎？

親中政黨一旦上台，中國隨後就來。他們一再主張的重啟兩岸服貿，就是一張中國直驅台灣的門票。

（作者是大學退休教師）

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