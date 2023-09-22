自由廣場》放寬家庭幫傭移工，助年輕夫妻生養兒女

◎ 張周

隨著時間推移，時代改變，政策應與時俱進，能敏感覺察社會脈動、改變，調整出適合的政策綱要。

兩年前曾有一次機會向蔡總統提出建言，建議八十歲以上取消巴氏量表。當時得到勞動部的回覆，僅制式的回答「保障本國工權益」，不宜開放。

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其實政策應該與時俱進，配合時代需求，一邊檢討一邊調整，缺工的台灣，保留連國人都不太願意做的工作機會給本國人，到底是保障了勞工？還是為難了勞工家庭？

這次看到政府放寬外籍看護工的聘用資格認定，雖遲了些，仍是十分肯定！樂見其成！

延續這樣的開放態度，建議政府也應放寬外籍家庭幫傭的聘用資格，這不但不會影響國人就業率，還有以下好處：

一、可以照料家中年邁父母飲食起居

二、看顧幼年小孩

三、讓子女安心上班，解放優良勞動力。

台灣社會這四十年來社會經濟環境有很大的改變，與現在台面上的官員們當年參與政治運動的環境已大不相同！希望我們的官員們，能夠看到社會真正的需求，而非把「保護本國勞工」視作天條不為所動，一味保留本國人大多不願意從事的工作，是人民之福嗎？

台灣除了缺工，還缺嬰兒。現在社會幾大多是雙薪家庭，育兒托育資源不足是生育率低下的原因之一。當有人問，「怎麼只生一個？」，很常聽到的回答是「沒人可以幫忙帶，要怎麼生！」。良好的托嬰托幼資源太少，縱家中有長輩也多是年邁甚至須有人照料，無人可協助幼兒照顧的情況下，照顧一個嬰幼兒都疲於奔命了，父母們怎會想再生第二胎甚至第三胎！再者，也可能迫使夫妻離職之一方得回歸家庭，照顧家長老小。

現行規範要求家中須有「三名以上之年齡六歲以下子女」，才准聘用外籍家庭幫傭，以協助照顧幼兒！這標準也未免太不食人間煙火了！訂了一個高標準的門檻，究竟是要幫誰的忙？

若能放寬外籍家庭幫傭的聘任制度，家裡有人協助照料長輩和幼兒的起居，夫妻自然能安心外出上班，沒有後顧之憂，多生一個孩子的意願自然提高，解決一部分生育率持續下滑的問題，也能增加社會良好的勞動力！

（作者從事商業）

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