自由廣場》（李筱峰專欄）他是舌頭打結？還是頭腦打結？

中國國民黨散播疑美論,侯友宜叫我們不要做美國的棋子,但是他卻跑去訪美,不知去創啥?

去也就罷了,卻頻頻口誤,要說羅斯福總統,卻說成「羅斯福路總統」,讓我想起上次人家在談一個專有名詞「關稅壁壘」(Tariff Barriers),侯友宜卻說成「關稅壁壘分明」,好像在練習成語接龍。

我發現他這種順口的話語,是心理學所說的「語言連結」,也就是將一串語詞連續講習慣後的制約反應,例如小孩背三字經、背唐詩,或唱「三民主義吾黨所宗」很順口,但並不知其含義。

侯友宜也許因為從小習慣受環境制約,所以講話常常出現這種「語言連結」。再例如,侯竟然將三民主義的「民族、民權、民生」,講成林肯的「民有、民治、民享」。

我倒是希望他真的強調「民有、民治、民享」(of the people,by the people,for the people)。林肯所提的這三民,勉強說,相當於民權主義和民生主義。這兩個主義剛好是國共兩黨最欠缺的!過去國民黨一黨專政,軍事戒嚴,現在中共更是極權專制,所以國共現在其實只剩下「一民」主義,那就是中華民族主義。

沒有「民權主義」與「民生主義」的中華民族主義,是對台灣最大的威脅,也無法促成「中華民族偉大復興」!且會「傷害中華民族的感情」!

欠缺民權主義的中國國民黨,卻被侯友宜大言不慚說「民主自由是中國國民黨的DNA」,如果民主自由真的是中國國民黨的DNA,雷震的《自由中國》又何須呼籲自由人權,和長期的「黨外」民主運動?

日本記者問侯:「Are you Chinese or Taiwanese?」侯竟然答:「I am Republic of China man.」姑不論其洋涇浜英語,這又是什麼用語?

侯友宜又表示,反對台獨,請問:反台獨的意思,不就是反對台灣成為一個獨立自主的國家嗎?台灣若不能做一個獨立自主的國家,那應該屬於哪一國?侯友宜當然說,台灣屬於中華民國。可是中華民國此刻不就是在台灣嗎?掛名中華民國的台灣不是已經獨立存在著嗎?這個目前「事實獨立」的台灣現狀,中共也認為就是台獨。

侯友宜說要保衛中華民國,請問中華民國有包括中國大陸嗎?如果沒有,只是在台灣,那不就是在搞台獨嗎?你怎麼又反對台獨?如果中華民國包括整個中國大陸,那勢必要把消滅中華民國的中共政權打倒,才能保衛中華民國,那不就是挑釁中共、破壞兩岸和平了嗎?你們不是說不要挑釁,要和平嗎?

侯友宜還說:「我是中華民國養大的!」他不知道中華民國是台灣人收留的?

(作者是台北教育大學名譽教授)

