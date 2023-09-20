晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（李筱峰專欄）他是舌頭打結？還是頭腦打結？

2023/09/20 05:30

中國國民黨散播疑美論，侯友宜叫我們不要做美國的棋子，但是他卻跑去訪美，不知去創啥？

去也就罷了，卻頻頻口誤，要說羅斯福總統，卻說成「羅斯福路總統」，讓我想起上次人家在談一個專有名詞「關稅壁壘」（Tariff Barriers），侯友宜卻說成「關稅壁壘分明」，好像在練習成語接龍。

我發現他這種順口的話語，是心理學所說的「語言連結」，也就是將一串語詞連續講習慣後的制約反應，例如小孩背三字經、背唐詩，或唱「三民主義吾黨所宗」很順口，但並不知其含義。

侯友宜也許因為從小習慣受環境制約，所以講話常常出現這種「語言連結」。再例如，侯竟然將三民主義的「民族、民權、民生」，講成林肯的「民有、民治、民享」。

我倒是希望他真的強調「民有、民治、民享」（of the people,by the people,for the people）。林肯所提的這三民，勉強說，相當於民權主義和民生主義。這兩個主義剛好是國共兩黨最欠缺的！過去國民黨一黨專政，軍事戒嚴，現在中共更是極權專制，所以國共現在其實只剩下「一民」主義，那就是中華民族主義。

沒有「民權主義」與「民生主義」的中華民族主義，是對台灣最大的威脅，也無法促成「中華民族偉大復興」！且會「傷害中華民族的感情」！

欠缺民權主義的中國國民黨，卻被侯友宜大言不慚說「民主自由是中國國民黨的DNA」，如果民主自由真的是中國國民黨的DNA，雷震的《自由中國》又何須呼籲自由人權，和長期的「黨外」民主運動？

日本記者問侯：「Are you Chinese or Taiwanese?」侯竟然答：「I am Republic of China man.」姑不論其洋涇浜英語，這又是什麼用語？

侯友宜又表示，反對台獨，請問：反台獨的意思，不就是反對台灣成為一個獨立自主的國家嗎？台灣若不能做一個獨立自主的國家，那應該屬於哪一國？侯友宜當然說，台灣屬於中華民國。可是中華民國此刻不就是在台灣嗎？掛名中華民國的台灣不是已經獨立存在著嗎？這個目前「事實獨立」的台灣現狀，中共也認為就是台獨。

侯友宜說要保衛中華民國，請問中華民國有包括中國大陸嗎？如果沒有，只是在台灣，那不就是在搞台獨嗎？你怎麼又反對台獨？如果中華民國包括整個中國大陸，那勢必要把消滅中華民國的中共政權打倒，才能保衛中華民國，那不就是挑釁中共、破壞兩岸和平了嗎？你們不是說不要挑釁，要和平嗎？

侯友宜還說：「我是中華民國養大的！」他不知道中華民國是台灣人收留的？

（作者是台北教育大學名譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書