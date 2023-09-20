自由廣場》（李筱峰專欄）他是舌頭打結？還是頭腦打結？

中國國民黨散播疑美論，侯友宜叫我們不要做美國的棋子，但是他卻跑去訪美，不知去創啥？

去也就罷了，卻頻頻口誤，要說羅斯福總統，卻說成「羅斯福路總統」，讓我想起上次人家在談一個專有名詞「關稅壁壘」（Tariff Barriers），侯友宜卻說成「關稅壁壘分明」，好像在練習成語接龍。

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我發現他這種順口的話語，是心理學所說的「語言連結」，也就是將一串語詞連續講習慣後的制約反應，例如小孩背三字經、背唐詩，或唱「三民主義吾黨所宗」很順口，但並不知其含義。

侯友宜也許因為從小習慣受環境制約，所以講話常常出現這種「語言連結」。再例如，侯竟然將三民主義的「民族、民權、民生」，講成林肯的「民有、民治、民享」。

我倒是希望他真的強調「民有、民治、民享」（of the people,by the people,for the people）。林肯所提的這三民，勉強說，相當於民權主義和民生主義。這兩個主義剛好是國共兩黨最欠缺的！過去國民黨一黨專政，軍事戒嚴，現在中共更是極權專制，所以國共現在其實只剩下「一民」主義，那就是中華民族主義。

沒有「民權主義」與「民生主義」的中華民族主義，是對台灣最大的威脅，也無法促成「中華民族偉大復興」！且會「傷害中華民族的感情」！

欠缺民權主義的中國國民黨，卻被侯友宜大言不慚說「民主自由是中國國民黨的DNA」，如果民主自由真的是中國國民黨的DNA，雷震的《自由中國》又何須呼籲自由人權，和長期的「黨外」民主運動？

日本記者問侯：「Are you Chinese or Taiwanese?」侯竟然答：「I am Republic of China man.」姑不論其洋涇浜英語，這又是什麼用語？

侯友宜又表示，反對台獨，請問：反台獨的意思，不就是反對台灣成為一個獨立自主的國家嗎？台灣若不能做一個獨立自主的國家，那應該屬於哪一國？侯友宜當然說，台灣屬於中華民國。可是中華民國此刻不就是在台灣嗎？掛名中華民國的台灣不是已經獨立存在著嗎？這個目前「事實獨立」的台灣現狀，中共也認為就是台獨。

侯友宜說要保衛中華民國，請問中華民國有包括中國大陸嗎？如果沒有，只是在台灣，那不就是在搞台獨嗎？你怎麼又反對台獨？如果中華民國包括整個中國大陸，那勢必要把消滅中華民國的中共政權打倒，才能保衛中華民國，那不就是挑釁中共、破壞兩岸和平了嗎？你們不是說不要挑釁，要和平嗎？

侯友宜還說：「我是中華民國養大的！」他不知道中華民國是台灣人收留的？

（作者是台北教育大學名譽教授）

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