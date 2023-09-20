自由廣場》（鏗鏘集）說什麼「保衞中華民國」?!

◎ 李敏勇

「保衛中華民國」原是對外國，亦即對中華人民共和國急欲消滅中華民國，並加以併吞而說的。一九九○年代，台北市升格直轄市後，市長開放民選，趙少康以「中華民國保衛戰」訴諸他以為台北是中華城的有效動員，並以中國新黨別於中國國民黨，挑起「亡黨亡國」的權力鬭爭論，是始亂。侯友宜拾牙慧而繼之，以為是有效動員。侯，以趙為師，差矣！差矣！更有郭台銘戴了這頂帽子，一付救黨救國的樣子。

宋楚瑜不愧為政治高手，他隨侍李登輝左右，在黨秘書長任內，建立權力基礎，甚至逼使中國新黨另立山頭。省主席到省長任內更廣結權力之緣，將不分青紅皂白牛鬼蛇神地方勢力納入懷裏。如果他不是冒進，食緊弄破碗，會是外省人的李登輝。再依附連戰，連戰連敗，終是權位淪落人。再怎麼振翅，飛也飛不起來了。柯文哲嘛食緊緊，自以為智商高，但權力政治另有邏輯，把人民當什麼了?!徒留惡名！

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比宋比柯，侯算是笨腳。他也講保護中華民國，但中華民國不是正被民進黨保護嗎？「台灣是主權獨立國家，現在叫做中華民國」，這樣吃力不討好，侯也要吃豆腐。喊話選陳水扁當台北市長中華民國會滅亡，有嗎？陳水扁兩任總統，中華民國也沒有滅亡，人家還拉拔你當警政署長！藍以你曾投綠，才要這樣表態？

侯的保衛中華民國口號，其實是保衞黨國，看看他召喚黨政軍警，視國家機制如黨機器延伸，引退役退休組織為後援，以及放話改變退撫改革的回頭路。他的經歷在一九八九年四月七日留下過度執行警務致鄭南榕殉死的業績，成為自由日的反面陰影。在新北市的副市長、市長經歷，刻意與「黨國」保持距離，但帶職投入總統選舉後聲望直落，又回頭擁抱「黨國」，甚至「牛鬼蛇神」不拒。

已沒有中國國民黨員身分的郭台銘，比侯友宜更是中國國民黨人。他口口聲聲「保衞中華民國」，資產大多在革了中華民國命的中華人民共和國的他，在中國境外喜戴綉有青天白日旗和中華民國字樣的帽子，掀風卻作不起浪。

一九四九年之後，中華民國在台灣，因台灣而倖存下來。從戒嚴獨裁到民主化，被形塑為台灣中華民國，台灣的總統選舉就是生活在台灣的現體制公民對國家元首的定期選擇。喜歡嚷著「中華民國」口號卻心向中華人民共和國代表的中國的泛中國國民黨人，對在台灣民主化以後的，不盡是黨國的「中華民國」並不認同。難道，是要逼廹生活在台灣的人民丟棄「中華民國」的權宜名號？要把「中華民國」這個與「中華人民共和國」糾葛在「中國」的名號交給中國共產黨，以完成他們的革命未竟之業？讓台灣只是台灣嗎？或許，這是台灣的國家出路。

（作者是詩人）

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