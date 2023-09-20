自由廣場》蔣渭水後人看KP黨欠打

（蔣理容提供）

◎ 蔣理容

再過一百多天就是台灣大選，侯侯訪美，暴露不懂國政的窘境，郭郭續演他的黃金鬧劇，柯柯呢？即使民調大幅下滑，仍有不少人尤其是年輕人，誤認為柯文哲的台灣民眾黨與台灣先賢蔣渭水有連結，而不明究理的跟隨，其實柯文哲只是偷竊蔣渭水的外衣，其精神與內在完全不是蔣渭水。

身為蔣渭水先生的後代，我經常被這個惡行帶來的後患所困擾。

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台灣是民主國家，有組黨自由，正式立案的政黨超過一百個。柯文哲在二○一九年所創的政黨，是模仿蔣渭水為反殖民體制而在一九二七年創立的「台灣民眾黨」，柯文哲以自己的生日作為創黨日，將黨名設為「台灣民眾黨」，但黨綱中看不出任何具體的國家意識或中心信仰，對黨員也沒有什麼規範，甚至黨員可擁有其他黨的黨員身分，也可游離於其他政黨進進出出！如此倒行逆施，根本就是對先賢的大不敬，令有識之士、學者譴責，但在現代民主社會，法律也無法制裁他。

我是這樣想，就讓我們從自己做起，凡是不認同柯文哲使用蔣渭水時代的正派政黨黨名的有識之士，我們不須費力解釋「我是在說一九二七年的台灣民眾黨啊」或說「柯文哲冒用台灣民眾黨的名字」等等，也不必用簡稱或戲謔、貶抑的名詞稱呼，如「台民黨」、「TMD」、或「蚵黨、苛痞子黨」，等等，醜化對方其實我們也會很難過。

我自己不得不提到那個黨的時候，就稱它為「KP黨」，「KP」並無貶義，是他自詡為柯教授、柯醫師「柯Ｐ」的字母，而且非常符合他們全黨「只為一人」的初心。我的一位年輕朋友設計了這張圖很有意思，在我心中，這個黨真的就是長這樣！網路上其實還有很多類似的戲謔圖，也有不少作品頗適合當KP黨的圖騰。呼籲大家就稱這個欠打（台語發音）的黨為KP黨，而把「台灣民眾黨」的光環回歸蔣渭水先生與同時代的先賢吧。

（作者是蔣渭水文化基金會董事）

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