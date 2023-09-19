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社論》學歷迷思的解析

2023/09/19 05:30

明年正副總統選舉近日出現話題性十足的可能人選︰郭台銘搭配賴佩霞。兩人要正式列入選票，目前已知至少有三個關卡。提出約二十九萬公民連署是其一。其次，持有台灣、美國兩本護照的賴佩霞及時完成放棄美國籍。另外，賴佩霞遭質疑的學歷須說清楚、講明白。其中，連署人數及放棄美國籍依法都須限時完成，屬於「一翻兩瞪眼」要件；學歷則攸關個人誠信，民無信不立。

台灣以往各項選舉，曾有不同教育程度的要求，候選人必須具備一定教育程度，大法官雖不認為這一規定違憲，選舉公報上也一直列有學歷欄目，但隨著政治民主化，參政權平等，實務上已不再以學歷限制參選資格。去年台北市長選舉，擁有台灣及美國律師資格的候選人童文薰，在學歷欄只列了「板信幼稚園」；當事人強調，是因有感於政治人物太多學歷造假爭議，爭辯學歷並無意義。

因而，如今在台灣參選公職，包括要當正副總統的人，其實無需具備高等學歷；實務上，從總統直選以來，學歷與政績也看不出有明顯相關。然而，近年在選舉及政治競爭中，文憑和論文涉及抄襲，屢屢成為熱門話題，就足以顯示學歷在我們的政治文化，仍為不少當事人與選民所參考甚或看重的要項。

賴佩霞學歷所遭到的質疑，是她的高等教育部分。據國民黨人陳學聖「善意提醒」，賴佩霞的中國廣州暨南大學法學博士學位是否完成我國教育部認證，不能無疑，因為該校以往在台灣招生有暗黑紀錄，「很多台灣政界人士到該校洗學歷」。同樣地，她的哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班資歷，也被指係短期班。甚至她中學在復興美工之後，考取聖德基督學院學士學位，但這所桃園中壢的學校，並非教育部登錄立案的全國約一百六十所大專校院之一，學位資格也有疑義。

至於當事人受訪曾宣稱，「過去三十多年，都在唸書同時研究心理學。我拿了博士，專攻領導力，過去幾年也在哈佛大學甘迺迪學院、法學院、醫學院、商學院學習」。這樣的說法如不經說明，很容易誤導公眾。以她拿到學程結業證明的哈佛醫學院為例，其實是短期的「環球心理衛生」課程，以「心理創傷與恢復」為名，從二○二二年四月二十五日到五月六日，為期兩星期。結業證書還註明，這一課程是提供各方醫界人士的推廣教育。

賴佩霞高等學歷所遭到的質疑，與近年層出不窮的政治人物學歷及論文爭議，如出一轍，都是政治風氣重表面與形式，輕忽實質與能力導致的流弊。

基本上，一般人在出社會之後，有感於專業知識不足，「書到用時方恨少」，去各種學習機構或學校進修，包括取得學位，是終身學習的具體實踐，在知識爆發的時代，事屬必要，值得推倡。另一方面。受「萬般皆下品，唯有讀書高」的社會傳統影響，重學歷甚於實質能力，甚至把學歷當評價的最高或唯一標準，猶如以貌取人，都落入形式主義的窠臼。

以往社會受科舉制度框限，書生追求功名，讀死書和專研八股是常態，也留下學歷等於學力或能力的傳統。到了民主台灣，有志參選公職者為求墊高學歷，常設法補「學位」，流弊因此叢生。已從政者，試圖打造亮麗學歷，但時間、精力、學力實有未逮，乃請人瓜代，上課、交報告、寫論文都委由他人代勞。即使初次參選的政治菜鳥，有的也有樣學樣，取得文憑。其結果，論文抄襲、學歷造假或浮誇不實的情事，在政壇一再上演，選舉季節尤頻繁爆出。

必須強調，學歷迷思不僅政界為然，也是普遍存在社會的陋習，其例不勝枚舉。以學術界來說，遊學或沒能取得國外名校學位者，打著名校「研究」以沾光。牙醫業也很普遍，僅參加短期推廣教育班結業，即掛出「哈佛醫學院進修」之類的名號。至於影劇圈，讀了名校大學部，更可拿「學霸」傲視群倫。有些不認真查證的媒體，無疑是助長浮誇不實歪風的幫閑和幫凶︰賴佩霞上了哈佛推廣教育短期班，有媒體稱其展現「知性領袖」氣質，「各國重要幕僚是她的同學」，說服力滿分，是「被演藝圈耽誤的學者」；就屬於這種吹捧式報導之一例。台灣公眾長久處在這樣文化傳統，無怪乎形成容易被欺瞞的社會。

上述諸多假象，現實上又因政治激情與偏見，常導致信者恆信，作偽弄虛大行其道。有政治人物宣稱，這次大選人民要的是改變；但最該改變的，其實是政壇造假弄虛的陋習，不誠無物，讓假的真不了。

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