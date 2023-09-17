自由廣場》打破高校的男女高牆！

◎ 蕭嘉弘

黃昆輝教授教育基金會日前公布民調，逾六成民眾支持男女分校高中應該男女合校。現在以性別二元論來區分男女國中畢業生，分開念不同高中，不符教育鼓勵和幫助學子提早適應社會，學習兩性相處的根本精神，而這樣的現況來自日治時期的中學教育規劃和思維，已明顯不合時宜。

筆者的朋友和他妹妹的國中成績都相當優異，畢業後妹妹早上走路3分鐘，到鄰近的明星女中校園上課，他因為是男生，只能每天風雨無阻地騎腳踏車去念第一志願男中，原本兄妹還可能同時間念同所高中，卻因性別區分的隔離政策而錯失，實在諷刺。這也不符合政府一直推動和鼓勵就讀社區高中，減少通勤時間和成本的精神，等於自打嘴巴，大開倒車。

請繼續往下閱讀...

依性別區分校園，會造成選擇變少，對學子不公平，對學校招生也間接帶來壓力，以台北市傳統的前三志願景美女中來說，交通較為不便，又不能招收學校附近的國中畢業男生，錄取分數只能往下修，對校務發展和多元校園環境的構建不利，一味死守，被傳統思維所困，相當可惜。

高中成長階段是自我性別認同養成的關鍵時期，也會對性產生好奇，校園環境應該如社會一樣自然，不同性別和認同的都有，將是一個更健康、有助成長的學習好環境，對一般明星高中的菁英學生培養更是如此，現今的男女分校如種族隔離，是在性別認識之間豎起高牆，學生只能在課後的補習班試著去認識和接觸異性。

好的傳統適合保留，不好的就應該打破，就讓男女之間的互相學習尊重，保留和發揚下去，而將男女隔絕的舊窠臼和醬缸，一起積極打破。讓高中男女合校，無縫銜接未來的大學教育，此其時也。

（作者是大學兼任講師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法