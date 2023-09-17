自由共和國》曾進發／三弦

三弦琴始於中國傳至琉球群島風行日本。日本稱謂為「三味線」也稱「三弦」。(曾進發攝)

曾進發／攝影詩人

三弦的樂音是愛情的形上學

第一弦是愛情的主旋律

第二弦是愛情的協奏曲

第三弦是愛情的變奏曲

當清脆樂音從簾幕流瀉而出

前二弦音色始終平和悠揚

上帝於是創作了的第三弦 來

扣人心弦

音樂始終來自於人性

缺了第二弦

第三弦是否就失去了存在意義

缺了變奏的第三弦

生命拼圖是否就缺少一塊不完整

■讀諾貝爾獎得主艾莉絲•孟若短篇小說。有感！

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■三弦琴始於中國傳至琉球群島風行日本。日本稱謂為「三味線」也稱「三弦」。

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