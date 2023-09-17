自由共和國》曾進發／三弦

三弦琴始於中國傳至琉球群島風行日本。日本稱謂為「三味線」也稱「三弦」。(曾進發攝)
曾進發／攝影詩人
三弦的樂音是愛情的形上學
第一弦是愛情的主旋律
第二弦是愛情的協奏曲
第三弦是愛情的變奏曲
當清脆樂音從簾幕流瀉而出
前二弦音色始終平和悠揚
上帝於是創作了的第三弦 來
扣人心弦
音樂始終來自於人性
缺了第二弦
第三弦是否就失去了存在意義
缺了變奏的第三弦
生命拼圖是否就缺少一塊不完整
■讀諾貝爾獎得主艾莉絲•孟若短篇小說。有感！
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■三弦琴始於中國傳至琉球群島風行日本。日本稱謂為「三味線」也稱「三弦」。
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