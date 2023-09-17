自由共和國》賴明煌／天坑弊洞如何改善之建議

基泰大直建案施工不慎引發鄰損事件 （資料照）

賴明煌／營建業工仔

一、前言：

我們台北建築界有句銘言：「建築物地下室完峻、則建案剩一半」，可知台北地區地下室施工的風險，是全建案一半以上之虞！以大地工程學（Geotechnical Engineering）範疇來解釋俗稱天坑或地陷，一般係指地表或鋪面等水平狀之構體，往下（甚至往上擠壓隆起）呈現垂直或傾斜方向的中小規模之快速變形運動，並連帶讓鄰近的結構產生明顯變形破壞之人為或天然所致的結果。

二、天坑各地常見弊洞亦不少：

北市百日來發生五處天坑事件，令人心驚膽跳，孰不知台北都會區係屬軟弱沉泥層與高地下水位之盆地地質構造，天坑的發生，自然不意外。而相對地質條件較優的竹北地區，也因當地昂貴建築開發行為活絡，在此頭前溪與豆仔埔溪沖積平原上地下水位約地下五至六米處的卵礫石層，其上部為表土與砂質粉土等之良好地質條件，進行建築地下室所必須降低地下水位之抽水（Pump Water）卻袪水（Dispel Water）作業未確實，與施工工法與機具所致擾動地層中土粒子及地下水的原有穩定腱結型態與土體結構及其各層有效覆土壓力（Effective Overburden Pressure），使之由內部變形調整來抵抗不穩定的內外作用應力，做內部重新分配與衍生外部變形等，釀致建商原所打設安全係數不高之簡陋擋土設施或地下連續壁等，驅動大量變形龜裂到整體破壞，其建築物旁境界線的鋪面或自重更大且基礎頗淺之搖搖欲墜的既有老舊建物，就一起連動呈現大量變形與傾毀，據當地議員稱竹北三百日內，也有五起損鄰事件。

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三、一樓傾沉地下、二樓降為店舖：

首都大直等基隆河右岸沖積扇淤積區舊市區聚落，經查《中央地質調查所土壤液化潛勢查詢系統》顯示為綠色安全的低潛勢區塊，但因鄰地新建大樓施工不慎引發其地下擋土設施失效，在進行地下連續壁體底部基礎大底版尚未施作前，就釀開挖面側邊大規模與底面不均勻的隆起（Heaving）也連帶擋土支撐系統水平撐樑工法中間樁浮起大變形，致使鄰側道路塌陷龜裂與舊公寓往新建物地下開挖區內大規模變形傾斜，釀致「原一樓下沉變為地下室、二樓降成地面店舖」，緊急撤離二百戶。據現勘目測七棟最嚴重該建物傾斜度（Angle of Inclination）約逾危險等級卌分之一以上、沉陷入地近三米深，已達須拆除之危害等級。經委託專業技師公會檢查全市一○二處可疑工地，篩存有十一處較具懷疑之建案須再更進一步監測。

而該事故處，八個月前就有民眾陳情有重大裂縫，五個月前現勘後，北市都發局在七月初函覆「核予安全無事可持續施工與本局不予列管等」之處，未料遭大自然認定為不合格予之破壞。對照竹北市天坑事件，當地工務處長具建築師資格、系該案主管機關的首長，被檢廉機構查獲住宅有不明百萬現金葬在水管內，疑似與該天坑建商有牽連，兩相比照真是無語問蒼天。

四、首都天然條件更加脆弱：

專業技師公會受託進行市區可疑建築或地下管線道漏水等釀致天坑或損鄰之檢查，均是技師到場勘查做初步與緊急短暫之鑑定並提出簡略報告已，或有更謹慎者則採取非破壞式的透地雷達（Ground-Penetrating Radar）進行較科學化較有量化的鑑定也是正確之舉，惟當地政府受困時間與經費的壓力，未再委託專業技師公會，進行更長期、更廣域之精細地施工中監測抽查作業。故在這一個多月來的午後雷陣雨肆虐下，該處建築地下室開挖作業支撐不了龐大水壓力與地中流線網變化等，就崩塌破壞損鄰了。

筆者相信這絕非台北盆地最後一件天坑事件，在此低窪盆地因近卌年來管制抽取地下水，致盆地內充滿著高水位的地下水，地層結構又屬於沉泥質的黏粉土互層之沙性土層區如在溪河的兩岸之沖積區或淤積區或是某河截彎取直區域等，其受天然地震或人為振動，就極易激發出高地下水位接近飽和狀態與高砂性非凝聚性（Cohesionless）土粒子受害，這種超額孔隙水壓力（Excess Pore Water Pressure）會讓土粒結構如同浮在地下水中失去了原有的承載力，整個土體支承力喪失蕩然，其上的建物自會沉陷傾斜或倒塌。二○○○年在此地的正南方基隆河左岸上的濱江果菜批發市場，地下開挖施工南側基地因承商變更原設計施工法釀大規模崩塌損壞，殷鑑不遠又發生類似案件；但也有成功之案例如近十年前鄰該處的「博愛專案」也是大規模的建築開發行為，當時進行該工址附近地層土壤承載力的標準貫入試驗（Standand Penetration Test）所得N值接近十以內，可知其每平方米的承載力大約在幾噸之下屬於極軟弱～軟弱等級，但該中央機關確實有進行大地工程之改善故並無損害事件傳出。

而大直事件施工前的地盤改良作業不精確與施工中的地下擋土支撐設施如連續壁安全係數不足，與必要的預警性之地下水位與應立即變形等監測設備未到位、必要的抽袪水動作不落實等，有可能再釀類似天坑的損鄰事件，在這高地下水位軟弱盆地持續再次發生。

五、建議：

1） 各重要都會區與具有重要保全對象的區域，雖然已有公布液化潛勢區的地圖資訊，但應該與時俱進的定期再複查確認後更新之，並且可在更精確細緻化使民眾購房建屋前多加考量。

2）各地建築主管機關針對上述較危害地區的特殊建案，除要求建商應設置預埋大地與結構工程及環保綠能減案之監測設備，以有線或無線方式匯集起來傳給主管機關列管，並由機關應委託專業技師公會，進行廣域與長期上述各項範疇監測儀器之必要精細地施工中監測抽查作業，以確保資料之精確性與可用性。

3）台北盆地三面環山，加上東北季風雨水充沛，山體涵水能力強，補注及多地下水使盆地面臨高地下水位，自一九六八年來持續管制抽區地下水，是否考慮到現況與防震等加害，在水利法與地下水管制辦法的適法性解套，容許用三維數值模擬評估，開放若干區域與深度來試辦，俾利減低地表下地下水位降到安全容許範圍內。

4）既然地下室開挖是決定建築安全最重要的一環，建築主管機關應落實監督檢查之責，並設違規記點制度以履歷管理來減少「一皮包幹一案」建商林立，搶奪資深殷實的老牌好建商的市場，讓購屋者有更保險的建商可選擇，而非背卅年房貸卻買到爛建商的關店產品，日後哭訴無門。

5） 成立全國性建築購房保險團隊，要求建商先繳一筆等值比例的建築保險金，以利施工中與交房後數十年內的建築修繕理賠支出的金庫。也可如此建立小建商殷實的經營，按部就班累績成為良質資深大建商，獲得更多購屋者信賴。

6） 尊重專業，建築師是綜合性的工作，專注在外表美觀炫麗的造型，忽略了大地與結構及綠能減碳上的必要性。需要更尊重土木大地與結構各類專業技師的協助予之合理的人力費用，而非任由若干建商賤價攬約只選最低報價者來承做，出事了再推諉給建築師與各類技師負責被究責。

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