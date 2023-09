自由廣場》政黨輪替是選賢與能而非下架

◎ 不謀

政黨輪替是兩黨制或多黨制國家藉由理性與和平的方式,使執政權的轉移,透過選舉投票而完成,至於核心意涵則在於︰手段的必要性、目的的適當性以及損益的衡量性。

爭取政黨輪替,應採取對民主制度傷害最小的必要手段,也就是透過理性問政、合理監督與政策辯論。然而,從疫苗供應、全球蛋荒、光電綠能及前瞻建設,這些公共議題,在野各勢力卻是透過不經查證的假消息,全面打擊政府的公信力,在野立委更在言論免責權的保護傘下,肆無忌憚地大放厥詞,即使已被專業領域的團體或人士糾正錯誤,仍無道歉之意,一味深化社會衝突與對立的鴻溝。

政黨輪替的真諦是去蕪存菁,用適格者汰換不適任者,如此目的才符合正當性,否則,未審慎評估就漫天叫價,基本工資一下子要調到33000元,或用權威口吻說「生一個小孩就給養寵物」,又或只會跳針重複「執政黨很爛」,卻說不出自己如何能做得更好,反觀執政黨候選人已提出一連串國家希望工程之國政願景,這樣是要如何政黨輪替?

汰舊換新勢必有所損益,政黨輪替所導致的得失利弊,必須審慎權衡,蔡政府執政七年多,雖無法盡遂人心,但在長照、育嬰、就學、就業、年金、住宅、國防、文化及產業等政策,改革成績皆有目共睹,面對台海國際局勢,引領台灣擺脫中國的經濟箝制,疫情期間發揚「Taiwan Can Help.」人道精神,讓「Taiwan Can Be Known.」,而在野勢力一味向中國靠攏,兩相對照,損益明顯,有助選擇判斷。

自1996年全民直選總統以迄,台灣已歷經三次政黨輪替,但政黨輪替的本質仍是「選賢與能」,選出適格適任的總統人選,而不宜一味死守「為輪替而輪替」,以免手段失去必要性,目的不必然適當,而最終損益失衡。

(作者自稱是臺南市教育界社畜)

編按︰社畜是日本企業底層上班族的自嘲用語,意指「公司的牲畜」,始於1990年代的日本,後在東亞逐漸流行。

