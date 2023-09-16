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自由廣場》政黨輪替是選賢與能而非下架

2023/09/16 05:30

◎ 不謀

政黨輪替是兩黨制或多黨制國家藉由理性與和平的方式，使執政權的轉移，透過選舉投票而完成，至於核心意涵則在於︰手段的必要性、目的的適當性以及損益的衡量性。

爭取政黨輪替，應採取對民主制度傷害最小的必要手段，也就是透過理性問政、合理監督與政策辯論。然而，從疫苗供應、全球蛋荒、光電綠能及前瞻建設，這些公共議題，在野各勢力卻是透過不經查證的假消息，全面打擊政府的公信力，在野立委更在言論免責權的保護傘下，肆無忌憚地大放厥詞，即使已被專業領域的團體或人士糾正錯誤，仍無道歉之意，一味深化社會衝突與對立的鴻溝。

政黨輪替的真諦是去蕪存菁，用適格者汰換不適任者，如此目的才符合正當性，否則，未審慎評估就漫天叫價，基本工資一下子要調到33000元，或用權威口吻說「生一個小孩就給養寵物」，又或只會跳針重複「執政黨很爛」，卻說不出自己如何能做得更好，反觀執政黨候選人已提出一連串國家希望工程之國政願景，這樣是要如何政黨輪替？

汰舊換新勢必有所損益，政黨輪替所導致的得失利弊，必須審慎權衡，蔡政府執政七年多，雖無法盡遂人心，但在長照、育嬰、就學、就業、年金、住宅、國防、文化及產業等政策，改革成績皆有目共睹，面對台海國際局勢，引領台灣擺脫中國的經濟箝制，疫情期間發揚「Taiwan Can Help.」人道精神，讓「Taiwan Can Be Known.」，而在野勢力一味向中國靠攏，兩相對照，損益明顯，有助選擇判斷。

自1996年全民直選總統以迄，台灣已歷經三次政黨輪替，但政黨輪替的本質仍是「選賢與能」，選出適格適任的總統人選，而不宜一味死守「為輪替而輪替」，以免手段失去必要性，目的不必然適當，而最終損益失衡。

（作者自稱是臺南市教育界社畜）

編按︰社畜是日本企業底層上班族的自嘲用語，意指「公司的牲畜」，始於1990年代的日本，後在東亞逐漸流行。

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