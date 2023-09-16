自由廣場》新政染黑抹黃，民眾黨無力清理門戶

◎ 秦靖

民眾黨主席柯文哲鑄造的新名詞「柯學新政」，根本是捨近求遠、本末倒置，他說要與勤業眾信會計師事務所簽約，引進第三方檢舉平台，提供獨立舉報的管道，但勤業眾信聲明不涉入任何政治或政黨活動，還沒來得及下架民進黨，柯的「柯學新政」不到一天就先被下架。

柯文哲若有心清理門戶，真心要掃蕩民眾「堂」內染黃、染黑的亂象，只要向網路名人四叉貓請益就可以了，何須什麼第三方檢舉平台？與其空談不著邊際的「柯學新政」，不如務實改革，掃蕩毒瘤。

請繼續往下閱讀...

民眾「堂」台南市青年部總召尤信元曾經開設色情應召站，因妨害風化案而被判刑4個月，這些司法資訊，只要上網google查詢就有，難道自命聰明柯文哲連上網google都不會？同樣地，柯文哲「嘉義選哲之友會」的總會長王冠鈞，曾經架設賭博網站、幹下暴力討債，這些也是公開的司法資訊，哪裡還需要檢舉平台調查？柯主席是在唬弄社會大眾罷。

掃黑、掃黃是改革決心的展現，四叉貓都清楚揭示相關司法判決的編號與人事時地物內容，柯文哲卻遲遲不查，這若不叫包庇，那什麼才是？ 它所影顯的是民眾「堂」內蛇鼠一窩的墮落現象，也落實柯文哲「文哲大A」的幫派堂主封號。

留心聽柯文哲的談話，經常沒什麼實質內涵，根本是「廢言一族」的代言人！「是這樣子的啦，我跟你說呵，就用科學的精神把問題列出來，誠實面對問題，然後解決問題。」他比手畫腳，煞有其事，卻完全不觸及問題核心，更提不出解決方案，空洞、蒼白，這才是真正的「柯學新政」。

（作者是教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法