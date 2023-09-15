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自由廣場》中共鎖定澎金馬複製克里米亞模式

2023/09/15 05:30

◎ 冼義哲

中國發佈〈中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示范區的意見〉，以六大主題、廿一條措施詳細羅列在福建全域建設所謂「兩岸融合發展示範區」的計畫。

中共此一官方文件，劍指澎湖、金門、馬祖三島縣，企圖以「將金門與廈門建為廈金生活圈」、「把馬祖和福州造成福馬同城生活圈」、「使澎湖及泉州、漳州等閩南區融合發展」三大步驟，藉由加強我國所屬台海群島對中國依賴度造成我國防線脆弱化，力求「不戰而屈人之兵」。

中國所謂的「讓利」包括「讓金門、馬祖縣民與廈門、福州居民享受當地同等待遇」、加速推進金廈「電、氣、橋」三通、讓金門共用廈門新機場、大力推進馬福「水、電、氣、橋」四通、「取消台胞在福建的暫住登記」、鼓勵我國國人在福建購房置業，並用所謂「客家祖地」展開對我國客家人的融合同化，從物流、商貿、教育、就業、民俗、司法、科技、文化、娛樂等全方面力求達到「一體化」的目標，妄圖以此達成其所謂「和平統一」的目標。

前述所謂「讓利」，實際都在強化對澎金馬三島縣我國國人的控制，加深他們對中國的依賴和服從，並麻痺他們對中國威脅的排斥和恐懼，也是「敬酒與罰酒」的兩酒戰術，滲透、逐步控制澎金馬三島縣的各類重要民生資源，如果利誘未奏效，就在民生方面對澎金馬展開勒索、威脅，配合武力恫嚇施加於物質與精神層面，復刻俄羅斯二○一四年得逞的「克里米亞模式」。

中國在此時出招，目的是要讓我國最前線的澎金馬，在事實上成為由中共管控與統治之地，先從思想和生活下手，進而完成地理的併吞，先澎金馬、後台後，逐步將我國全面「中國化」。筆者認為，此文件極可能為王滬寧所打造之「一國兩制」替代方案的前期工程，充當中國官宣啟動「攻台」前哨戰，我們應儘快強化澎金馬三島縣國人的思想免疫力，以防他們淪為被溫水慢煮的青蛙。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究所、《面對中國》節目主持人）

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