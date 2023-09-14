晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中間選民看總統參選人的人格特質

2023/09/14 05:30

◎ 陳喬琪

台灣人很幸福，每隔四年就能選舉總統，人們免不了對總統參選人品頭論足一番。

台灣的首富之一的郭先生，宣布參選的前一天，邀請一位前衛生署長加入競選團隊，這位先生在造勢場合，非常激動的講了一段莫名其妙的家暴謬論，社會譁然，這種人繼續留在競選團隊，不知還會傷害多少人，顯然郭先生的智囊團找不到甚麼人才了。有人說，幸好美國讓我們看到一位首富—川普先生—擔任總統的前車之鑑，也就是，強勢、好勝、衝動、操控性強的領袖令人不安。

柯前市長沒有郭先生的財富，但他的強勢作風也令人感到痛苦，他在市長八年的任內，多少優秀的人才，只因為與他意見不同而離開，而且好逞口舌之快，傷人而不自知。這樣的領導風格同樣令人感到不安。

侯市長擔任新北市長的任內風評不錯，也連任成功，但是參選總統並沒有獲得黨內同志的認同，主要的因素可能是職業風格的影響，缺乏適當的情緒表達與人際關係。

從四項功能的評估，即一、認知功能，即對自己、別人、事物的感受與解讀；二、情緒表達的功能，範疇、強度、渠向與適當性，譬如親切與體恤；三、人際關係的功能表達，譬如長期維持友誼；四、衝動的控制能力。可以約略看到歷任總統與目前幾位總統參選人的人格特質。

綜合來說，歷任民選總統的人格特質是：聰明、有自信、有責任感、有信用、能與別人和睦相處、可以合作、表現出友誼與愛心的能力、有能力給與、也有能力接受、能容忍別人、也能容忍挫折、有幽默感。

綜合看來，賴副總統的人格特質，應該是繼任下一任台灣總統最適當人選吧！

（作者是精神科專科醫師兼任教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書