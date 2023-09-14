自由廣場》中間選民看總統參選人的人格特質

◎ 陳喬琪

台灣人很幸福，每隔四年就能選舉總統，人們免不了對總統參選人品頭論足一番。

台灣的首富之一的郭先生，宣布參選的前一天，邀請一位前衛生署長加入競選團隊，這位先生在造勢場合，非常激動的講了一段莫名其妙的家暴謬論，社會譁然，這種人繼續留在競選團隊，不知還會傷害多少人，顯然郭先生的智囊團找不到甚麼人才了。有人說，幸好美國讓我們看到一位首富—川普先生—擔任總統的前車之鑑，也就是，強勢、好勝、衝動、操控性強的領袖令人不安。

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柯前市長沒有郭先生的財富，但他的強勢作風也令人感到痛苦，他在市長八年的任內，多少優秀的人才，只因為與他意見不同而離開，而且好逞口舌之快，傷人而不自知。這樣的領導風格同樣令人感到不安。

侯市長擔任新北市長的任內風評不錯，也連任成功，但是參選總統並沒有獲得黨內同志的認同，主要的因素可能是職業風格的影響，缺乏適當的情緒表達與人際關係。

從四項功能的評估，即一、認知功能，即對自己、別人、事物的感受與解讀；二、情緒表達的功能，範疇、強度、渠向與適當性，譬如親切與體恤；三、人際關係的功能表達，譬如長期維持友誼；四、衝動的控制能力。可以約略看到歷任總統與目前幾位總統參選人的人格特質。

綜合來說，歷任民選總統的人格特質是：聰明、有自信、有責任感、有信用、能與別人和睦相處、可以合作、表現出友誼與愛心的能力、有能力給與、也有能力接受、能容忍別人、也能容忍挫折、有幽默感。

綜合看來，賴副總統的人格特質，應該是繼任下一任台灣總統最適當人選吧！

（作者是精神科專科醫師兼任教授）

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