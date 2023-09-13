自由廣場》營養午餐NG？ 飲食教育更重要

◎ 鍾邦友

兒福聯盟日前公布營養午餐調查報告，發現六成國中生覺得學校營養午餐味道不好、四成覺得菜色太重複、近半數吃的份量比平常少，且八成學生有吃不飽的經驗，四成寧可選擇喝水、吃零食果腹，嚴重影響正在發育的兒少健康。調查以「NG」的字眼凸顯示營養午餐被學生評分不及格，但單純只問孩子的意見，是否有失偏頗？

調查也發現，廚餘桶內，六成五為兒童發育過程最需要的青菜，到底是真的不好吃，還是孩子的偏食導致剩食過多才吃不飽？

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我任教的學校是高雄市幾個有民辦營養午餐的高中職之一，一餐五十五元，三菜一湯外加水果，不少同事和我也訂，感覺水準還算是不錯，我的孩子是該校畢業，他也說還不錯，但有不少學生總是抱怨連連。像水果品色俱佳，只因要洗要剝皮就懶得動手，就說難吃，連香蕉也丟棄不吃，唯一說好吃的，就是鹽酥雞、炸排骨或珍珠奶茶，偏偏這又是較不健康也被教育局總量限制，如此要廠商如何供出讓孩子滿意的餐？

前兩天我遇到兩個到福利社買麵包當午餐的熟識學生，問怎不吃營養午餐，他們竟然說才不想吃那種「餿水」，我正色告訴他們惜食愛物的觀念以外，也問他們怎樣才叫做好吃，答案竟是「牛排、炸雞或歐式自助餐」。

對於遍嘗美食的都會孩子來說，營養午餐的要求已不是均衡營養的注重或質量足夠的問題，而是達不到精緻美食的嫌惡，倘若大人還助長孩子偏食成性的理所當然，那麼營養午餐就算加價到百元以上，恐怕也難滿足他們挑食的嘴。

在要求廠商必須做出美好菜色之餘，或許更應該加強孩子對營養與節約的正確觀念！

（作者是高職教師）

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