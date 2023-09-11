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自由廣場》（李筱峰專欄）「愛國歌曲」今安在？

2023/09/11 05:30

日前我應TIA之邀發表專題演講〈台灣威權時期「愛國歌曲」析論〉。有感於國人應知往鑑來（不是鑑往知來），特將演講要旨分享於此。

我以當年黨國的三一五首「愛國歌曲」歌詞為文本，分析其內容，包括以下性質：一、揭櫫「反共抗俄」「消滅共匪」；二、鼓舞戰鬥意志；三、歌頌蔣介石；四、宣揚中華民族主義的大中國認同；五、眷戀中國舊山河；六、「工具論」的台灣歌頌；七、標舉三民主義；八、歌頌孫文為「國父」；九、對青天白日滿地紅旗的歌頌；十、標榜「革命」；十一、透過情歌的置入性宣傳；十二、宣揚中國歷史文化、歷史人物或中國古詩詞；十三、保密防諜；十四、外交挫敗後的鼓舞；十五、純粹勵志，激勵樂觀進取。

回顧以上內容，沒有一絲民主、自由、人權、法治的內涵，充滿法西斯主義特色。按法西斯主義包含：領袖崇拜、反共、狂熱的民族主義、強調戰鬥等四大特色。以此四特色檢視當年的「愛國歌曲」：

除了對蔣介石的個人英雄崇拜之外，就是強烈的反共色彩、鼓吹戰鬥意志，要有戰勝必死決心，以及濃烈的中華民族主義。要言之，「反共」與「中華民族主義」是當年「愛國歌曲」的重心。

曾幾何時，當年中國國民黨鼓吹戰鬥與反共的意志，已經煙消雲散。試看當年的愛國歌曲要我們唱著：「男兒立志在沙場…頭可斷，血可淌，」（〈勇士進行曲〉）；「為民族，為國家，奮鬥犧牲絕不怕。我們要消滅共匪，復興中華民國。」（〈我愛中華〉）；「…投筆從戎效命戰場！」（〈赴戰場〉）「高舉青天白日旗，反共保民上戰場」（〈巍巍阿里山〉）；「快快備好戰馬，這場勝戰要打，不惜任何代價」（〈誰都不能欺侮他〉）；「一戰古寧頭，再戰大二膽，同仇敵愾消滅匪黨，光輝的八二三」（〈風雨生信心〉）…。當年如此鼓勵青年上戰場，如今卻恐嚇「票投民進黨，青年上戰場」、「首戰即終戰」、「不要挑釁，破壞和平」、「討打」。當年唱著「蔣公，我們永遠跟你走」，現在他們背棄蔣公的反共誓言，卻跟著中共走？

當年這類「消滅共匪」「反共復國」的「愛國歌曲」，今天不僅不再傳唱，幾乎已成不便明言的禁歌。

放棄反共與戰鬥之後，卻仍保留「中華民族主義」，今天軍隊還在唱著「我愛中華」的歌詞。由於當年的「反共」不是以自由民主為基底，一旦放棄了反共，剩下的中華民族主義卻成為國共的共同方程式。

如今「共匪」不再消滅，而「中華」卻成為昔日「共匪」引台入彀的圖騰，正考驗著當今「民主台灣」如何面對「專制中國」的挑戰！

（作者為台北教育大學名譽教授）

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