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自由共和國》朱敬一／讀《民族重建》，思考台灣的永續民主(下)

2023/09/10 05:30

《民族重建》是一本超級好書，值得關心台灣前途的人閱讀、思考。（f取自作者臉書）

朱敬一／中研院院士

八、前述大和解論述的倡議者與平台發起人，就是吉德羅伊奇。吉氏創辦了《文化》雜誌，形成一個溝通對話的平台，慢慢形塑「蘇聯解體後重建民族國家的想像」。吉氏的觀點非常簡單：要建立民族國家，必須要「向前看」，而不是緬懷歷史偉大的過去、清算以往彼此的傾軋、計較糾結複雜的邊界紛爭。如果大家都「向後看」，那麼恐怕再打幾百年也打不出什麼結果，一切力量都仍然用於鬥爭，國家的未來不穩定，人民的福祉也就沒有保障。唯有往前看，才能彼此??手邁進。這些論點，對外人說起來卑之無高，但是對那些一腦袋歷史仇恨的人民，卻是截然不同的思考。更難得的是：《文化》雜誌是在蘇聯解體之前就創辦的，其提前討論規劃蘇聯解體之後的民族建國之路。這種遠見這種視野，真的是了不起，也值得我們台灣人民省思。

九、東歐民族重建的第二位重要人物，就是在蘇聯解體、波蘭獨立後的外交部長斯庫比謝夫斯基。這位外長基於前述吉德羅伊奇的論述，定調波蘭的外交政策。首先，波蘭尊重各國「現在的國界」，保證不會向西隣德國、東隣烏克蘭、白羅斯、立陶宛爭吵（吵也吵不完的）邊境界線。這樣，大致穩住了烏克蘭、白羅斯、立陶宛。第二，波蘭主張，民族國家並不排斥「一國之內有多個民族的文化權利」，但是這些權利應該由各國基於文化尊重而由「內政」解決（烏克蘭保障境內波蘭民族、波蘭保障境內烏克蘭民族）。這樣，應該是大多數國家可以接受的。第三，波蘭透過天主教神父多次宣稱：我們願意對過去數十年犯下的族群清洗罪行向隣國道歉，我們也歡迎隣國做同樣的反省。重點是：自己先承認錯誤。第四，波蘭領頭擺脫共產集團，率先加入歐盟、NATO。其他立陶宛、匈牙利、羅馬尼亞等相繼，逐漸都成為正常的民主國家。

十、波蘭的這些外交政策令我感動，當時也確實令歐洲國家耳目一新。漸漸地，死對頭立陶宛變溫和了、寃家烏克蘭也投桃報李了。當然，白羅斯與俄羅斯還是張牙舞瓜，但是波蘭加入 NATO 之後，安全無虞、經濟健康發展，其他的問題，可以慢慢解決。這，就是一個民族重建的精彩故事！說簡單不簡單，但是說難也不那麼難。

最後，我也想「看看東歐、想想台灣」。我的感觸也很多。

其一，我始終認為，台灣最大的敵人不是整天把「武統」掛在嘴邊的中國共產黨，而是十三億中國人心裡那個僵化、扭曲、病態的民族主義思維。在幾十年黨國傳聲筒洗腦之下，許多中國人民的民族主義幾近野蠻，不但以牙還牙以眼還眼，甚至加上毀滅性的報復（我在網路上看過中國網紅建議對日本大量投擲核子彈的瘋狂呼籲）。民族主義與帝國主義其實只有一線之隔；弱的時候用民族主義抵抗，強的時候民族主義就變成帝國主義，輾壓其他國家。中國鴉片戰爭後百餘年確實有許多屈辱，但是時間拉長，成吉思汗西征不也造成西亞、東歐屍橫遍野的數百年屈辱？年羮堯、左宗棠不也在青海、新疆慘烈殺戮？即使算民族的犧牲，幾千年平均，中國也不見得比東歐國家慘。如果要算歷史總帳，要算到什麼時候？有沒有辦法讓中國從波蘭那邊學到一些智慧呢？

其二，波蘭人的智慧之一，是看到了「執著於過去歷史，將不利於未來發展」。我認為同樣的推理也適用於中國。在百年國恥的陰影下，中國始終把經濟建設當成「復國」、把南海公域當成「老祖宗留下來的領海」、把科技產業當成「二○二五國家目標」、把文化交流當成「孔子學院輸出」、把國際外交當成戰狼舞台、把外國捐贈的疫苗當成帝國主義的恩賜、把沒有統治過一天的台灣當成「中華民族偉大復興的終極戰役」。這樣的心態，當然會激起歐美的對抗，遂有今日的美/中貿易戰與科技戰。貿易戰、科技戰打下去對中國的未來不利。這個道理，不正是波蘭的論述嗎？波蘭人的智慧，為什麼中國想不清楚呢？

其三，面對中國扭曲野蠻的狹隘民族主義，台灣有什麼戰略嗎？有什麼論述嗎？有什麼類似吉德羅伊奇的文化框架嗎？如果波蘭的斯庫比謝夫斯基來做台灣的外交部長，他會如何試圖突破困境？

其四，對波蘭而言，歐盟與 NATO 太重要了，而 NATO 背後就是美國。對台灣而言，美國也同樣重要，但是美國背後恐怕未必有歐盟支持台灣。缺了歐盟的美國，要單獨挺台灣非常不容易。也因為如此，法國總統馬克宏所提出的歐洲主義，對台灣就很傷。波蘭在一九九○年之後花了不少心力做好德國的關係，目的就是要保證歐盟歡迎波蘭加入。德國是歐盟大國，一定要做好關係。歐洲之於台灣，就像德國之於波蘭。台灣對於馬克宏的歐洲主義發言，有什麼戰略思考嗎？能有什麼角度思考突破嗎？太平洋這邊，有沒有什麼類似 NATO 的戰略想像呢？

這是一本超級好書，值得關心台灣前途的人閱讀、思考。（完）

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