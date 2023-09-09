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自由廣場》香港水患提醒台灣的事

2023/09/09 05:30

◎ 康駿銘

颱風海葵吹襲台灣東南部後橫越台海，香港竟然被淹成水鄉澤國，道路變河流，洪水灌進地鐵站、商場、民宅、商店，大量汽車泡在水中，不少市民被困、甚至被洪水沖走，全城運作癱瘓，災情之嚴重，打破香港歷史。

導致嚴重淹水的原因，除了破記錄的雨量之外，中國深圳無預警洩洪是癥結所在，而香港政府居然在半夜洩洪前的十五分鐘，才靜悄悄地公布。在武漢肺炎期間，香港政府聲稱為了應對極端天氣、嚴重公安等事故，而花費一億五千萬港元（約六億台幣）建立所謂緊急警示系統（類似台灣的簡訊地震警示通報）竟完全沒有作為，導致香港人措手不及，而香港政府也毫無任何應變措施。

天災難免，但中國統治下的香港如今顯然管治失效，香港在一星期前才經歷蘇納颱風的吹襲，依香港昔日的應變能力、管理及效率，理應已完成清理及防範工作。但這次淹水反映香港政府已無法維持過往從預警、通報、應變的能力，至於下水道、排水、蓄洪等工程建設及日常管理，也證實經不起考驗，災後恢復恐怕也耗時甚久。

香港山多，高度依賴大眾運輸系統，港府卻未提前宣布停班停課，亦未做合理預警，過往以大眾安全為優先的考量明顯已經改變，這代表香港的管治已經徹底中國化，如今連中國式的擺拍畫面竟也出現在香港，網民若因發佈水災影片而被香港警察以「港版國安法」逮捕，筆者亦不意外。

現在的香港政府對北京唯命是從，只知一味執行政治任務，破壞了香港民主、自由、法治，又對民生、經濟、治安置之不理，只會透過高鐵、「明日大嶼」人工島等昂貴、不必要又賠錢的「大白象工程」，將香港的財政儲備及利益不間斷輸送往中國，且開放中國不合資格的假「專才」到香港搶工作、搶福利。

過往優良完善的機制已經無力抗制中國的人治禍害，香港的負面示範，並未隨著反送中的落幕而完結，中國治下的更多問題仍然層出不窮。總統大選在即，台灣人務必慎選有能力治理國家的團隊，而拒絕對北京俯首稱臣的中國奴才，用選票拒絕與中國眉來眼去的政客，才能防止台灣步上香港的後塵。

（作者是台灣基進黨國際部專員，原籍香港）

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