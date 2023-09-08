自由廣場》貿易小巨人瓦解了渾蛋集團

◎ 林進國

如同一雷鎮九邪，台灣貿易小巨人成功進口雞蛋，讓藉著囤積雞蛋以渾水摸魚、圖謀暴利的渾蛋集團現形瓦解。

二○二三年初，因疫情期間飼料漲價加上禽流感影響，導致全球雞蛋產量普遍減少，台灣也面臨雞蛋供需的缺口，缺蛋雖是客觀事實，但台灣最不缺的，就是那些將蛋藏起來的黑心渾蛋集團。回顧今年初，我們的傳統市場、雜糧店、甚至全聯等各大賣場的雞蛋，不是減少而是幾乎完全消失，有錢也買不到，以致消費市場的蛋價與餐飲成本不斷喊高，有朋友去熟識的菜攤買蛋撲空多次後，老板才從桌底下拿出宛如珍藏般的白蛋，一袋十顆，店家賣價高達一百元，買蛋花錢還好像欠老闆一個大人情，有夠誇張。

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就商業法則來看，當供給減少，價格就提高，譬如颱風前後，因蔬果產量減少，則蔬果價格會提高，但不致於買不到，一方面是另有替代選擇品項，而消費能力較強的民眾，仍能買到較貴的農產品，但雞蛋屬於較難替代的重要食材，台灣主要雞蛋供應來自國內生產，當產量減少，理論上頂多就是價格提高，而消費者的購買量亦隨之縮減，不致於完全買不到。

在此要特別感謝，幫台灣在全球市場搶到進口雞蛋的台灣貿易小巨人們，因為在蛋荒時期，筆者在某大賣場買到二盒進口雞蛋後，過不到幾天，菜市場與雜糧店的蛋架上已經不缺蛋了，且延續迄今。

但藍白政客卻猛攻這群幫台灣進口雞蛋的貿易商，質問他們資本額低，如何能辦理金額龐大的進口雞蛋，政客如此無知，實在可笑，殊不知，國際貿易靠的就是長期經營能力與誠信所培養出來的革命夥伴情感，我們的貿易商能配合政府，協助解決台灣被惡意製造出來的缺蛋危機，前進國際市場憑藉其卓越貿易關係，為台灣爭取買到雞蛋來台以解燃眉之急，實屬不易，藍白政客枉為人，不知感恩就算了，竟還惡意抹黑汙名化，缺蛋加上藍白紅政客與黑心囤蛋者形成的渾蛋集團，除了大賺黑心錢之外，更想藉此離間人民對政府產生不信任感，其心可誅，國人應看清這群王八蛋的醜陋嘴險。

（作者是科技公司營業經理）

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