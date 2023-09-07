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自由廣場》AI也可寫判決嗎？

2023/09/07 05:30

◎ 吳景欽

為因應國民法官法實施，司法院在今年二月啟用AI量刑系統，並於九月測試AI自動生成判決書系統，預計年底正式上線。凡此舉措，雖能輔助量刑，且能有效減輕法官案牘成形之壓力，卻也有問題存在。

目前計畫由AI生成判決書的類型，主要以犯罪事實相對單純與單一的酒駕與幫助詐欺罪為對象，除法定刑不重外，也因案件量夠多而可形成龐大資料庫，讓AI能從中找出共同性，自動生成判決，再由法官修正，可謂事半功倍。惟法律適用的前提為事實之確定，就酒駕罪來說，乃以呼氣酒精濃度超過千分之○．二五為基準，這屬一翻兩瞪眼的爭點，由人、由電腦來判斷，似無太大差別，但若遇有駕駛人無法或不願接受呼氣酒測時，仍須綜合各種事證來判斷是否不能安全駕駛，以現有的人工智能，恐無以勝任。

再來是故意幫助詐欺罪，即人頭帳戶的問題，也被列為AI生成判決的首波對象。由於此類案件量越來越多，且樣態也多相似，人工智能可吸收大量資料以建立模式化，並在輸入事實、法條與被告認罪否等，來自動生成判決，讓法官快速處理而免於積案。只是提供帳戶以換取金錢對價者，雖有預見被用於詐欺人頭之可能，但到底是不違背本意的未必故意，抑或是確信不會發生的有認識過失，實非可一概而論。若不論情況，藉由AI生成，就可能一律被認為有幫助故意，這就有違無罪推定與罪刑法定原則。

至於AI量刑系統，乃藉由區分各種犯罪類型，並以行為的輕重、侵害結果的程度、犯罪成本利益比等，分別予以量化，藉由簡單輸入行為型態、行為手段、行為結果等，即可得出刑罰高低，以來解決量刑歧異的大黑洞。惟犯罪，尤其是殺人罪，乃屬少數現象，是否足以形成所謂大數據，仍是個大問號。又過往判決的量刑，到底是基於罪刑相當所得出的結果，抑或是委之於深不可測的司法者內在意志，也因缺乏公正第三方之檢驗，而讓人對AI量刑系統能否提供一個客觀性基準，產生極大疑問。這也代表，刑事裁判，決定者絕對是人，而非人工智慧。

（作者是真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

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